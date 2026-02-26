Le renvoi de Wissam Ben Yedder devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes annulé en appel

Retournement de situation. Selon les informations de L’Équipe, la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le renvoi de Wissam Ben Yedder et de son frère Sabri devant la Cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes. L’ancien Monégasque était accusé de « tentatives de viol » et d’« atteinte sexuelle » avec son frère pour des faits remontant à l’été 2023.

Cette décision a donc pour conséquence l’infirmation de l’ordonnance de mise en accusation rendue le 3 novembre dernier par le Parquet de Nice. Contactée par L’Équipe, l’avocate du joueur, Maître Sophia Kerbaa, a expliqué être « très contente pour son client et très satisfaite de la décision qui correspond à tout ce que j’ai défendu. La cour a été convaincue par ma présentation, qui relevait autant des faits que du droit. »

L’international tricolore a par ailleurs été condamné en septembre dernier pour « violences psychologiques » sur son épouse.

Le rapport accablant de l'UEFA sur la situation financière des clubs français