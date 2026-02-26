Le rapport accablant de l'UEFA sur la situation financière des clubs français

Seul au monde. Le rapport de l’UEFA publié ce jeudi sous le nom « sur les finances et les investissements des clubs européens en 2026 », a pointé les difficultés financières qui s’attachent aux clubs français ces dernières saisons, à l’exception du Paris Saint-Germain.

Trois clubs français parmi les plus mauvais élèves de la confédération

Une étude empirique qui annonce couvrir « l’ensemble de l’année 2024 pour les 55 associations membres de l’UEFA, soit 745 clubs de Première Division masculine », ainsi que« les dernières données de 2025, à savoir les chiffres de 144 clubs de 37 pays présentant des états financiers anticipés ». Concernant la Ligue 1, les experts financiers mandaté par l’instance du football européen tirent la sonnette d’alarme concernant les recettes des clubs et l’absence de modèle vertueux économiquement pour certains : « Onze clubs ont enregistré des bénéfices d’exploitation de plus de 50 millions d’euros à ce jour, avec, en tête, le Real Madrid, l’Inter Milan et Manchester United, et quatre clubs ont fait état de pertes d’exploitation de plus de 50 millions d’euros (l’Olympique Lyonnais, le Chelsea FC, l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg Alsace) ».

Le rapport a également pointé les disparités qui continuent de s’exacerber entre le Paris Saint-Germain et le reste des clubs tricolores : « Au niveau des clubs, le principal facteur de différenciation réside dans les recettes commerciales et de sponsoring, dominées par les tout grands clubs au profil « mondial ». Au total, les recettes commerciales devraient devenir le premier flux de recettes de plus de 10 milliards d’euro en 2025. Le premier club allemand du classement en la matière engrange 7 fois les recettes commerciales et de sponsoring du club médian allemand. Ce ratio est de 9 en Angleterre et en Italie, de 12 aux Pays-Bas, de 13 en Turquie, de 29 en France et de 36 en Espagne. »

Les améliorations sont loin d’avoir pointé le bout de leur nez.

« Une insulte aux victimes de viol » : l’avocate de la plaignante excédée par la banderole pour Hakimi