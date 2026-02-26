S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Le staff de l’OM s’agrandit

LB
Le combo gagnant. Selon les informations de RMC Sport, les trois adjoints de Habib Beye vont le rejoindre sur le banc marseillais.

Ils rejoignent l’équipe directement à Marbella

Sébastien Bichard, Yann Cavezza et Olivier Saragaglia ont signé leur contrat avec le club phocéen mercredi soir et sont déjà au chevet de l’équipe, parti en ritiro à Marbella cette semaine avant l’enchaînement Olympico – Coupe de France qui l’attend. Jusque-là, les trois techniciens étaient bloqués par le Stade rennais. La situation semble donc s’être débloquée avec le club breton, et les trois hommes seront bien sur le banc marseillais dimanche pour la rencontre entre Marseille et Lyon.

Suffisant pour retrouver le chemin de la victoire ?

Gros engouement pour les féminines de l’OM au Vélodrome

LB

