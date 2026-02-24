S’abonner au mag
On connaît le nom de l’arbitre de l’Olympico

LL
4 Réactions
Il n’y aura a priori pas de blizzard à Marseille, mais un Brisard, oui. Ce dimanche soir (20h45), Jérôme Brisard sera au coup de sifflet du choc des Olympiques entre Marseille et Lyon au stade Vélodrome pour le match de clôture de la 24e journée de Ligue 1.

Les Marseillais en gardent un bon souvenir : l’arbitre de 39 ans avait déjà été choisi par les instances pour ce choc la saison dernière lors de la victoire renversante des Phocéens (3-2) à domicile. Et c’était même encore lui en début de saison, lorsque l’OM avait battu le PSG (1-0) le soir du Ballon d’or. Les hommes de Paulo Fonseca auraient sûrement préféré un autre nom, puisque c’est ce même Brisard qui avait défrayé la chronique à la VAR en jugeant que Vitinha n’avait pas fait faute sur Tanner Tessmann lors d’OL-PSG.

Une chose est d’ores et déjà certaine, il ne pourra pas mettre de carton rouge à Roberto De Zerbi.

Indice UEFA : la France s’accroche à la cinquième place

LL

