Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...

En 25 ans, tu auras vu le foot beaucoup changer. Des légendes du siècle d'avant, celui de tes parents, t'ont quitté, des inconnus sont devenus des GOAT à leur place, et des dizaines de dizaines de nouveaux Zidane sont apparus. Tu sais que tu as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...

… ça fait 23 ans que tu essayes de reproduire la volée de Zidane contre le Bayer Leverkusen.

… tu as vu des joueurs commencer et terminer leur carrière pendant cette période. Merci Franck Ribéry.

… tu as connu le Real Madrid avec seulement 7 Ligues des champions le 1er janvier 2000.

… tu as vu Zidane revenir.

… tu as vu disparaître le but en or alors que c’était un poulet.

… tu as connu le but en argent. Petit ange parti trop tôt.

… tu as connu la chatte de Didier Deschamps quand ce n’était qu’un petit chaton. D’ailleurs, sa dernière interview est juste ici.

… tu as appelé tes chats Dimitar, Zlatan, Radamel ou Chicharito.

… ta demande en mariage a été acceptée, contrairement à celle de Raymond Domenech.

… tu as connu les vraies dents de Didier Deschamps.

… tu as connu Charles Nzogbia, Julien Faubert et Benoît Pedretti en Bleu.

… tu as découvert 60 nouveaux Zidane.

LE NOUVEAU ZIDANE !https://t.co/xZUB7qNhAl — SO FOOT (@sofoot) June 5, 2025

… tu as connu Kluivert à Lille, Jan Koller à Cannes, Joe Cole au LOSC, Jamie Vardy à la Cremonese, et Jan Vennegoor of Hesselink, le nom le plus stylé.

… tu sais que Juninho est aussi une légende de Middlesbrough.

… tu as vu Nicolas Anelka demander à Raymond Domenech d’aller se faire voir en plein Mondial. Enfin, un truc comme ça.

… tu sais qui est Zahia.

… et Wilfried Zaha.

… tu as vu Paul Pogba et les autres chanter à la gloire de Poutine dans un vestiaire, et visiblement c’était ok.

… tu as connu Paul Pogba et Gaël Kakuta sur YouTube.

… tu as vu Zidane choisir l’Algérie.

🏟️ Un supporter de marque pour l'Algérie et pour Luca Zidane !#CAN2025 #ALGSDN pic.twitter.com/CqZ5lllFci — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 24, 2025

… tu as vu l’Italie gagner une Coupe du monde, et en louper deux de suite.

… tu as vu des Allemands faire danser des Brésiliens. 7-1, bordel.

… tu as perdu trois icônes du football, Maradona, Pelé et Cruyff, tout en voyant des gens les pleurer alors qu’ils ne les ont jamais vu jouer

… Marc-Vivien Foé est mort sous tes yeux en direct.

… tu as vu le monsieur chauve des tirages au sort devenir le grand méchant du football.

… tu ne parles plus d’âge.

… tu sais qu’Arsène Wenger a été un grand entraîneur avant de théoriser le futur du foot.

… tu pensais que la vidéo allait régler tous les problèmes d’arbitrage.

… tu savais que la vidéo n’allait pas régler tous les problèmes d’arbitrage.

Dites, les gens qui nous expliquaient que la VAR mettrait "fin à toutes les polémiques"... Comment vous la vivez, cette Ligue des champions ? — SO FOOT (@sofoot) March 14, 2019

… tu sais ce que sont les xG.

… tu sais qu’un gardien peut jouer avec ses pieds.

… tu as découvert qu’un latéral pouvait être un joueur important dans une équipe.

… tu as vu les tireurs inventer toutes sortes de course d’élan pour rater leur penalty.

… tu as vu des équipes célébrer la Ligue des nations comme si c’était un titre majeur.

… pour toi, on dira toujours « les écureuils du Bénin ». Les guépards, ça dégage.

… tu cherches encore qui était la taupe, comme Patrice Evra.

… tu sais que plus aucune rivalité n’approchera celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

… tu avais vu Asier Del Horno essayer de stopper la carrière de Messi dès le début.

… tu sais d’ailleurs que CR7, c’est le travail, et que Lionel Messi, c’est le talent.

… tu as arrêté de comparer, et tu as profité de ces deux monstres.

… et tu as aussi connu des grands films de braquage comme Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, Messi qui vole trois Ballons d’or.

… tu as vu José Mourinho être le meilleur entraîneur du siècle.

… ta seule référence en matière de foot féminin a longtemps été Joue-la comme Beckham.

… le seul nom de joueuse que tu savais citer était Marinette Pichon et le seul club, Juvisy.

… depuis, tu as vu des femmes jouer au foot à la télé.

… mais tu n’as toujours pas vu l’équipe de France gagner le moindre titre.

… tu sais désormais que si t’es pas content, c’est triplé.

… tu connais la foquinha de Kerlon.

… t’as connu l’époque où c’était ringard de porter des maillots de foot à la ville.

… tu sais que Timothée Chalamet n’a jamais foutu les pieds à Geoffroy-Guichard.

… pour toi, le poulet, c’est avant tout une volaille qui se mange rôtie le dimanche chez mamie.

… tu as connu le site jaune de SoFoot.com.

… Et le vert, et le rouge. Et les « short cut » et les « télégrammes ».

… et les titres « Suisse bat Pays-Bas ».

… tu as vu Swann Borsellino avant de suivre les fléchettes.

… tu as eu la même chemise à carreaux que le cow-boy de L’Équipe du Soir. Quel homme !

… tu as davantage perfectionné ta géographie en lisant les résultats dans l’édition du mardi de France Football qu’en cours. Un petit sporcle pour fêter ça ?

… tu as connu les pages roses de So Foot, le 10Sport et France Football deux fois par semaine en kiosques.

… tu as fait un stage Jean-Michel Larqué

… tu avais un classeur rempli de fiches de joueurs Onze Mondial.

… tu as connu les reportages à la télé sur le jorkyball.

… tu préférais ça au Footgolf, auquel tu n’as jamais cru. Et tu as bien eu raison.

… tu as connu Galactik Football.

… et Foot 2 Rue.

… t’as connu CFoot, TPS Star, Foot+ et Orange Sport.

… tu n’as pas vu la saison 2024-2025 de Ligue 1 parce que c’était sur DAZN.

… tu as suivi le championnat russe sur MCS parce que c’était gratuit.

… tu as vu Sainté jouer la Ligue des champions sur la PlayStation 2.

… tu sais ce que veut dire « carré croix ».

… le nom de Séan Garnier te dit quelque chose.

Le coup du scorpion, le vrai

… avant les Wrapped Spotify, tu as écouté les playlists FIFA tourner en boucle dans ton Ipod.

… tu as connu les commentaires de So Foot quand ils étaient vraiment constructifs (roh, c’est bon !).

… tu as vu la France entière trembler devant l’Olympique lyonnais.

… tu as choisi le club qui gagnait le plus quand tu as commencé le foot en 2010, tu as pris Lyon et depuis ils n’ont plus rien gagné. Tu es un footix raté.

… tu ne sais pas qui est le plus gros mytho entre John Textor et Jack Kachkar.

… tu as connu l’époque où vanner le PSG était un sport national.

… tu as vu des supporters du PSG célébrer des 9es places en L1 et des Coupes de la Ligue.

… tu sais qui est Amara Diané. Si, si, promis.

… tu as vu le PSG jouer ses matchs de prépa au Stade Robert-Bobin de Bondoufle et pas en Asie.

… tu as vu le stade Robert-Bobin devenir l’Essonne Stadium.

… tu as connu Periscope.

… tu constates que les joueurs avec une histoire intéressante se font de plus en plus rares.

… tu es devenu un hater du Qatar, alors que tu ne savais même pas ce que c’était.

… tu as rigolé en lisant Sandales Couleur Vanilles.

… et Rwanda Congo Mali.

… tu connais le précédent métier de Yacine Bammou : vendeur à la boutique du PSG.

… tu ne dis plus « non », tu dis « naaaaoooooon » depuis un certain soir de mars 2017.

… tu sais que la Remontada, c’est pas que dans les films.

… avant, tu avais vécu des matchs européens sur les chaînes gratuites.

… et tu allais te coucher à la mi-temps.

… tu es d’ailleurs toujours persuadé que Milan a terrassé Liverpool en 2005 !

… et tu as oublié le Milan-Liverpool de 2007.

… tu connais John Carew.

… tu sais que le plus gros one-hit-wonder du XXIe siècle, c’est pas Call Me Maybe, c’est Leicester.

… tu as connu Manchester United qui gagnait des titres à la pelle.

… tu te rappelles que Harry Potter a remporté un trophée (la Coupe de feu, pour les puristes) avant Harry Kane.

… tu sais qu’Alice ça glisse, mais que Steven Gerrard et Jérôme Boateng aussi.

… tu sais pourquoi Wayne Bridge et John Terry ne passent pas le 31 décembre ensemble.

… tu sais pourquoi Mauro Icardi et Maxi Lopez ne se souhaitent pas la bonne année.

… pour toi, Taylor Moore > Taylor Swift.

… comme Naples, tu as fait des besoins sur Sassuolo.

… tu as mis du parmesan sur tes pasta vongole comme Jonathan David.

… tu as connu les résumés Jupiler league d’Adrien de Marneffe.

… tu sais que le Deportivo La Corogne n’est pas qu’un club de seconde zone : c’est aussi un super groupe de rock.

… et tu te rappelles que tu as eu le droit d’aller te coucher exceptionnellement à 23h quand ils se sont fait humilier 8-3 par Monaco.

… tu as idolâtré Santiago Munez.

… tu peux citer quatre champions d’Allemagne autres que le Bayern.

… tu penses à Antonio Cassano qui annonce Jamal Musiala comme un crack en 2022.

… tu sais d’ailleurs de quel slip d’Antonio Cassano on parle.

… tu sais aussi de quel slip de Yoann Gourcuff on parle.

… tu as perdu 2000 euros en pariant sur le championnat biélorusse pendant le Covid.

… tu as connu Rosenborg.

… tu as connu l’Anzhi Makhachkala.

… tu as regardé la coupe Intertoto.

… tu te souviens du « Vas-y mon petit » de Thierry Gilardi.

… tu as connu la création de la galaxie Red Bull et de toutes les multipropriétés.

… tu as vu la France avec un président de gauche avant que Manchester City ne devienne un gros club.

… tu sais de quel penalty de Sergio Ramos on parle.

… tu sais de quel penalty de Simone Zaza on parle.

Spoiler : ça tourne mal

… tu sais de quel retourné de Steve Savidan on parle.

… tu sais que Nolan Roux était blond.

… tu as vu Éric Cantona se prendre pour Arcimboldo.

… tu as connu l’arrivée de toutes les daubes comme le clapping, les vuvuzelas, les burgers à 13 euros dans les stades.

… ces stades, tu les as connus avant qu’ils s’appellent avec des noms d’assurances ou d’aéroports.

… tu as connu la SpiderCam.

… tu as vu le rugby devenir plus populaire que le foot au Stade de France.

… tu as connu les résumés matchs de Bein sur YouTube qui ne duraient pas 18 minutes.

… tu as mis des pyjamas parce que c’est Omar Da Fonseca qui l’a demandé.

… tu étais gêné.e en voyant Martin Solveig demander à Ana Hegerberg si elle sait twerker à la cérémonie du Ballon d’or.

… tu connais d’autres joueuses qu’Alisha Lehmann.

… tu ne peux pas t’empêcher de croquer dans une barre chocolatée Lion sans penser à la Coupe de la Ligue.

… tu penses au doublage en espagnol LV2 de Daniel Lauclair.

… tu as vu des matchs de Coupe de la Ligue. Et sur France 4, même !

… tu as connu tous les logos de la Ligue 1.

… tu étais dans les premiers abonnés de Clément Gavard sur Twitter (prochainement X).

… comme Julien Duez, tu as dépensé trop d’argent pour poser une question sans intérêt à un joueur de Ligue 1 au 3216.

… tu as été skyreporter au stade pour Difool.

… tu as vu monter le FC Metz.

… tu as vu descendre le FC Metz.

… tu as vu remonter le FC Metz.

… tu as autant vu l’AJ Auxerre en Coupe d’Europe qu’en Ligue 2.

… tu as plus vu Brest en Ligue 2 qu’en Coupe d’Europe, car tu sais que leur place, c’est de jouer face à Louhans-Cuiseaux et Raon-L’étape.

… et tu as vu Guy Roux lâcher un quoicoubeh.

… tu sais de qui on parle quand on dit « le Barça du Nord ».

… tu as connu l’avènement puis la décadence du grand Arles-Avignon.

… tu as connu la décadence tout court des Girondins de Bordeaux.

… et la Juve en Serie B.

… tu sais que c’est pas Byzance, mais.

… toi aussi, désormais, tu as plusieurs arcs à ton flèche.

… tu ne digères toujours pas la fin de Luzenac.

… tu as vu l’évolution du Stade rennais, passé de la 12e à la 11e place de Ligue 1.

… mais tu as chanté pour Jonathan Pitroipa.

… tu as couru comme Tomáš Koubek pour les stats Strava.

… tu as plus chanter pour Will Grigg que pour n’importe quel autre joueur.

… tu n’as pas reconnu Danijel Ljuboja.

… tu as cru quelques instants que Vincent Koziello deviendrait international français.

… tu as eu un crush sur Rodéric Filippi et sa Kangoo.

… tu as acheté une Smart grâce à Pius N’Diefi.

… tu n’as toujours pas gagné la casquette Nissan.

… tu n’as vu qu’un championnat remporté par l’OM.

… tu as chanté comme un con « Karim Rekik… Karim Rekiki ».

… et « Aux Champs Elysées » comme Ribéry.

… tu as vu des joueurs avoir peur d’un arc-en-ciel.

… tu as connu Pascal Praud au FC Nantes.

… tu as cru qu’Adriano jouerait vraiment au Havre.

… tu as cru que Messi jouerait vraiment au PSG.

… tu faisais pas trop gaffe aux dérapages de Thierry Roland.

… tu sais que Franck Leboeuf sait aussi vendre des voitures.

… tu as vu De Bruyne être prometteur, décevant puis légendaire.

… tu as vu Salah être prometteur, décevant puis légendaire.

… tu as vu Jesé être prometteur, puis décevant.

… au fond de toi, tu sais que Neymar devait devenir le meilleur joueur de tous les temps.

… tu as connu le football avant l’arrivée du cyborg Erling Braut Haaland.

… tu as lu la rumeur Darcheville au Milan AC.

… tu as déjà cru à une rumeur mercato de la Gazette des transferts.

… tu sais que le transfert le plus important de la carrière de Yaya Touré est son départ de Beveren vers le Metalurg Donetsk.

… tu te demandes toujours ce que rangent les joueurs dans leur pochette Louis-Vuitton.

… Thomas Meunier, Thomas Monconduit, Jamie Vardy… Chaque année tu crois qu’il ne reste plus qu’un seul « joueur à l’ancienne ».

… tu sais que désormais la carrière de rêve, c’est celle de Dédé Gignac.

… tu ne sais plus si le foot t’intéresse vraiment, mais tu continues à regarder.

