Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

Les matchs pour se relancer…

Auxerre – Marseille

Les Marseillais ont déçu contre Angers. Ils ont raté l’occasion de prendre le première place de Ligue 1, mais ont une confirmation : Robinio Vaz, c’est du sérieux. Pas parce qu’il a marqué plus de buts que Pierre-Emerick Aubameyang ou Amine Gouiri cette saison, ni parce qu’il est décisif toutes les 36 minutes seulement, avec ses quatre buts et deux passes décisives. C’est la même efficacité que Lamine Yamal chez les joueurs de moins de 19 ans. Dans un OM qui a encaissé huit buts en quatre matchs, qui n’a pas gagné lors de ses deux dernières sorties, il sublime le mois d’octobre marseillais. Quatre jours avant un match crucial en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, Auxerre est la victime idéale, pour la cinquantième de Roberto De Zerbi. Les Bourguignons n’ont pris sept points en dix matchs de Ligue 1. C’est leur pire total à ce stade.

► La cote de la victoire de l’OM est à 1,57, celle du but de Robinio Vaz (remboursé s’il n’est pas titulaire) est à 2,27 chez Betsson

Paris – Nice

Cette semaine, les Parisiens ont également déçu contre un autre mal classé : Lorient. Malgré 78 % de possession (un record sur un match à extérieur en championnat), 15 tirs et plein d’autres statistiques en sa faveur, le PSG n’a gagné qu’une fois lors de ses quatre derniers matchs de Ligue 1. Il n’a plus qu’un point d’avance sur Monaco au classement. Il a logiquement à cœur de se relancer contre Nice, trois jours avant d’accueillir le Bayern Munich en Ligue des champions. En face, sans être flamboyants, les Aiglons sont en pleine forme. Ils n’ont pas perdu depuis cinq matchs en Ligue 1. Et ils ont gagné leurs deux derniers déplacements au Parc des Princes. Match nul ?

► La cote du match nul entre Paris et Nice est à 5,95 chez Betsson

Lens – Lorient

Troisième déception de la semaine : Lens. Les hommes de Pierre Sage ont laissé trois points mercredi à Metz, la première victoire des Lorrains cette saison. Pierre Sage a hurlé, Odsonne Édouard et Abdallah Sima sont sortis à la mi-temps, et Lens a laissé l’occasion de passer premier du championnat. Dimanche, les Lensois voudront se racheter contre Lorient, pour la centième de Matthieu Udol. Lorient, malgré son joli nul à Paris, n’a gagné que deux matchs cette saison. Et n’a marqué qu’un but à l’extérieur.

► La cote de la victoire de Lens qui gagne sans prendre de but contre Lorient est à 2,24 chez Betsson

… ou se lancer

Rennes – Strasbourg

Si l’expression de Plot Twist vous est encore inconnue, elle ne l’est plus avec l’actualité rennaise. Habib Beye part, ne part pas, reste. En bref, il est sur un fil. Après un énième match nul contre Toulouse cette semaine, il a été conforté. Jusqu’à ce qu’Estéban Lepaul ne le sauve pas ? Attention : mener 2-0 n’est pas la garantie d’une victoire pour les Rennais. Le preuve : les Rennais ont échoué à remporter trois matchs de Ligue 1 après avoir mener de deux buts cette saison. La crainte règne avant d’affronter Strasbourg. Avec ses six victoires cette saison, le Racing est lancé. Il réalise son meilleur début de saison depuis 1979 – 1980. Sympa !

► La cote du match nul entre Rennes et Strasbourg est à 3,45 chez Betsson

Nantes – Metz

Le style de jeu de Luis Castro commence à porter ses fruits. Contre Monaco et le Paris FC, Nantes a attaqué dans tous les sens, et a autant marqué lors de ces deux rencontres que depuis le début de la saison. Sauf que Nantes n’enchaîne pas. Ses neuf dernières victoires ont été suivies de … neuf défaites ! En face, Metz a gagné son premier match de la saison, et serait bien inspiré d’enchaîner. Même sans son capitaine Gauthier Hein, suspendu pour avoir enlevé son maillot contre Lens. C’est écrit : Matthis Abline sera la star du dimanche.

► La cote du but de Matthis Abline avec Nantes contre Metz est à 2,74 chez Betsson

Les matchs emballants

Monaco – Paris FC

Le match du bling-bling. Maghnes Akliouche d’un côté, Ilan Kebbal de l’autre, et peut-être Paul Pogba. Les deux ont marqué et délivré une passe décisive cette semaine. Ilan Kebbal est déjà impliqué sur neuf buts cette saison, alors que son Paris FC produit beaucoup de buts. Oui, il en marque. Mais il en encaisse également. Monaco, c’est pareil, même depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli. L’occasion d’un spectacle ?

► La cote d’au moins 4 buts entre Monaco et Paris FC est à 2,18 chez Betsson

Toulouse – Le Havre

Le neuvième contre le onzième, deux débuts de saison réussis, même si Toulouse n’a pas confirmé en perdant contre Monaco, lors de la neuvième journée. En face, Le Havre réalise tout simplement son meilleur début de saison depuis 1991 – 1992. Et il n’a pas enchaîné trois succès d’affilée en Ligue 1 depuis 2003. À noter que ce match pourrait se débloquer sur coups de pieds arrêtés. Les deux équipes en ont marqué 18 en 2025. C’est tout simplement le plus haut total de la Ligue 1 sur la période.

► La cote de Toulouse et Le Havre qui marquent est à 1,74 chez Betsson

Les matchs des Européens

Lille – Angers

Angers peut-il prolonger sa série ? Le Sco n’a pas perdu depuis trois matchs en Ligue 1. Cela ne lui était pas arrivé en 2025. Sidiki Chérif est son porte bonheur : le jeune attaquant a scoré lors de ces trois matchs. Jamais trois sans quatre ? De son côté, Lille a joué sans son gardien Berke Özer contre Nice, et ça ne lui a pas réussi. Rebelotte dimanche ?

► La cote du match nul entre Lille et Angers est à 5 chez Betsson

Brest – Lyon

Autre déception (c’est la dernière) du milieu de semaine : Lyon. L’OL s’est fait reprendre par le Paris FC et a, lui aussi, raté l’occasion de prendre la place de leader de Ligue 1. Dommage. Mais ce qui est dommage, c’est aussi de voir que les hommes de Paulo Fonseca encaissent beaucoup plus de buts que lors de l’été. Aux gars d’Éric Roy de trouver la faille. Pour sa centième en Ligue 1 avec les Bretons, l’entraîneur doit trouver la recette de l’attaque : son équipe sort de deux matchs sans marquer. Lucas Tousart serait bien inspiré de débloquer son équipe.

► La cote du but de Lucas Tousart pour Brest face à Lyon est à 8,85 chez Betsson

