Le Club Bruges se sépare de son entraîneur

Après l’Atalanta, un autre adversaire européen de l’OM vire son coach.

À deux jours de la réception d’Arsenal pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions, le Club Bruges a décidé de se séparer de son entraîneur Nicky Hayen selon le communiqué du club. Les Blauw en Zwart ont également annoncé le retour au club du technicien croate Ivan Leko en tant qu’entraîneur principal, passé par Bruges comme joueur entre 2005 et 2008 puis comme coach entre 2017 et 2019.

ℹ️ Club neemt afscheid van Nicky Hayen als hoofdcoach. Ivan Leko vervangt hem als hoofdcoach van Blauw-Zwart. Club wil Nicky van harte bedanken voor zijn harde werk de afgelopen periode en wenst hem het allerbeste in de toekomst. 🙏🏼 pic.twitter.com/q0thlsyzkt — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 8, 2025

La conséquence de résultats moins bons en championnat et en Ligue des champions

« Le club dit au revoir à Nicky Hayen, son entraîneur principal. Ivan Leko le remplacera à la tête des Blauw-Zwart. Le club tient à remercier Nicky pour son excellent travail au cours de la période écoulée et lui souhaite le meilleur pour l’avenir », a indiqué le club. Le technicien belge paye donc les résultats moroses des Brugeois ces derniers temps en championnat, les Blauw en Zwart se sont inclinés face à Saint-Trond ce week-end (3-2) et pointent actuellement à la troisième place du classement de Jupiler Pro League, à quatre unités de l’Union saint-gilloise le leader.

Du côté de la C1, les Brugeois restent également sur une mauvaise série avec la gifle reçue sur la pelouse du Sporting (3-0), le nul concédé face au FC Barcelone (3-3), la déroute face au Bayern (4-0) et la défaite face à l’Atalanta (2-1). Pour le moment, la formation flamande occupe la 26e place. La rencontre face à Arsenal mercredi aura donc un goût de dernière chance pour les Belges.

