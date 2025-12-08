Non, Will Still ne devrait pas faire son retour en Ligue 1

Qui sera le deuxième entraîneur mis à la porte cette saison en Ligue 1 ?

En quête d’un sauveur pour redresser un FC Nantes mal en point, les dirigeants des Canaris avaient coché le nom de Will Still, fraîchement limogé par Southampton.

Selon Ouest-France, l’ancien coach de Reims et de Lens était la priorité de Waldemar et Franck Kita, en quête d’un technicien pour succéder à Luis Castro, en sursis. Si la piste a bien été examinée, elle est désormais refermée, révèle L’Équipe, ce lundi.

L’un des pires départs de Nantes au XXIe siècle

Le problème reste intact : redresser un FC Nantes qui s’enfonce doucement mais sûrement : 17e au classement depuis dimanche soir, encore dans la zone rouge après une défaite (1-2) face à Lens, et une équipe qui fait grise mine au fil des week-ends.

Avec 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites, Luis Castro flirte d’ailleurs avec le pire bilan de l’ère Kita après 15 journées, et signe le deuxième pire départ du club depuis Raynald Denoueix en 2001 (10 points après 15 journées).

Sans le statut de tenant du titre, en revanche.

