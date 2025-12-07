Le Real humilié par Vigo

Real Madrid 0-2 Celta Vigo

Buts : Swedberg (54e, 93e)

Expulsion : Fran Garcia (64e), Álvaro Carreras (92e) côté Merengues

La Maison Blanche a les boules.

Trois jours avant son choc contre Manchester City, le Real n’en mène pas large après avoir vécu un enfer glacé contre un Celta Vigo héroïque. Éder Militão est un symbole de la catastrophe à venir : auteur d’un coup de crâne sauvé sur sa ligne par Ionut Radu après un corner (15e), il sort sur blessure moins de dix minutes plus tard après un sprint fatal (23e). En dehors de cette double frustration, pas grand-chose à signaler jusqu’aux dernières minutes de la mi-temps : pas encore sollicité, Thibaut Courtois chauffe ses gants en remportant son un-contre-un face à Pablo Durán (40e) avant que Vinicius Junior ne soit écœuré par Radu (46e). Debrief de ces 48 premières minutes : Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva se sont presque montrés aussi vaillants que le gardien du Celta, à ceci près qu’ils ont eu la chance de rester au chaud.

La vilaine grippe madrilène

Vaillants également sont les supporters du Real dans le froid des travées madrilènes, surtout quand l’entrant Williot Swedberg (qui avait remplacé Duran à la mi-temps) crucifie Courtois d’un sublime geste mi-talonnade mi-exter et fait encore baisser la température du Bernabéu. Dans cette atmosphère glacée, Fran Garcia a un coup de chaud coupable et est stupidement expulsé après deux biscottes en à peine… une minute. Le lob de Kylian Mbappé au-dessus de la cage de Radu (74e) confirme que cette soirée hivernale n’est pas celle du Real Madrid. Rien à faire, les penalties cherchés en vain par Álvaro Carreras et Vini ne réchaufferont pas les cœurs madrilènes. Pas plus que la tête hors cadre de Gonzalo Garcia qui, servi par une sublime louche d’Aurélien Tchouaméni, n’est pas loin de sauver les siens (86e). Et puisqu’il était écrit que les latéraux gauches du Real passeraient une soirée de merde, Carreras est envoyé aux vestiaires avec deux cartons jaunes coup sur coup. Servi sur un plateau par le vétéran Iago Aspas entré dix minutes plus tôt, le Suédois Swedberg s’offre un doublé en humiliant définitivement Courtois d’une feinte de corps… et les Merengues, par la même occasion (93e).

La défense du Real risque d’être inédite, lors du prochain match de Liga…

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Asencio (Rodrygo, 60e), Militao (Rüdiger, 23e), Carreras, Garcia – Güler (Garcia, 74e), Tchouaméni, Valverde, Bellingham – Mbappé, Vincius Jr. Entraîneur : Xabi Alonso.

Celta Vigo (3-4-2-1) : Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Roman (Beltran, 84e), Moriba, Carreira, Mingueza (Jutgla, 71e) – Zaragoza (Rueda, 71e), Duran (Swedberg, 45e) – Iglesias (Aspas, 88e). Entraîneur : Claudio Giraldez.

