L'OM au soutien du football féminin amateur

Un programme très louable. Pour la huitième année consécutive, l’Olympique de Marseille va soutenir activement le football féminin amateur grâce à son programme « Buts pour elles » en collaboration avec son partenaire FDJ United et le Fondaction du Football, comme il l’a officialisé ce vendredi.

Chaque but de Mason Greenwood, de ses coéquipiers mais aussi des Marseillaises de l’équipe féminin rapportera de l’argent, qui sera ensuite reversé en fin de saison « aux associations lauréates d’un appel à projets national » pour aider au développement du foot féminin amateur.

Le club phocéen « réaffirme sa volonté d’agir concrètement pour une pratique plus inclusive et plus structurée du football » avec ce programme de soutien aux footballeuses amateur.

