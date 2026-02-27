Des nouvelles de Roberto De Zerbi

Chômage = temps libre, en même temps. Pendant que le reste de l’Europe s’excitait (ou pas) sur les barrages de Ligue des champions, la Lombardie accueillait Roberto De Zerbi et Pep Guardiola, rapporte le Giornale di Brescia. Les deux entraîneurs – qui se sont liés d’amitié lors du passage de De Zerbi à Brighton (2022-2024) – se sont effectivement retrouvés à Brescia, ville natale de RDZ.

Rentré chez lui depuis son départ de l’OM début février, l’Italien prend donc les conseils du maître. Pour Guardiola, c’est en revanche une visite de courtoisie, lui qui a profité de cette semaine européenne pour passer trois jours dans la Botte. Le Catalan y avait terminé sa carrière de joueur, en disputant notamment la saison 2001-2002 à Brescia. Une saison durant laquelle il est suspendu quatre mois pour dopage à la nandrolone, avant d’être blanchi des années plus tard. Une aventure longuement contée dans le numéro 223 de So Foot, consacré à Guardiola.

Ils ont parlé de crocodile.

