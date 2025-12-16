Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni

Il y a des soutiens qui pèsent plus que d’autres.

Surtout en Italie et quand on s’appelle Gianluigi Buffon. L’ancien gardien aux 176 sélections était présent à Rome au rassemblement politique Atreju, des jeunes militants de Fratelli d’Italia, le parti d’extrême droite dirigé par Giorgia Meloni. Interrogé à ce sujet, Buffon n’a pas tari d’éloges concernant la Première ministre de son pays. « Giorgia Meloni représente assurément notre nation de la meilleure façon qui soit. Elle gouverne depuis longtemps, et c’est un accomplissement formidable », a-t-il lancé dans le journal Libero, aux côtés du ministre italien des Sports, Andrea Abodi.

Folle envie de Coupe du monde

L’ancien joueur du PSG et de la Juve est ensuite revenu en terrain plus familier pour évoquer ses ambitions en tant que chef de la délégation de l’équipe nationale d’Italie. « Aller à la Coupe du monde apporterait de la magie au pays, et l’Italie deviendrait une grande tribune où nous serions tous unis, espère-t-il avant de tempérer. Aujourd’hui, il est peut-être plus difficile de déceler les talents car, heureusement, il existe aussi d’autres sports comme le tennis. Mais dans un pays comme le nôtre, il y aura toujours du talent, il suffit de ne pas l’étouffer. »

Il pourrait bien s’entendre avec Cristiano Ronaldo.

Daniel Riolo : « Je n’ai pas demandé à Nasser d’être directeur sportif du PSG »