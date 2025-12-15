S’abonner au mag
  • Coupe arabe
  • Demies
  • Arabie saoudite-Jordanie (0-1)

On connaît l’affiche de la finale de la Coupe arabe !

FL
On connaît l’affiche de la finale de la Coupe arabe !

  Arabie saoudite 0-1 Jordanie

But : Rashdan (66e) pour Al-Nashama

Une finale inédite !

On sait désormais qui affrontera le grand favori marocain en finale de la Coupe arabe de la FIFA : ce lundi, la Jordanie s’est imposée sur la plus petite des marges face à l’Arabie saoudite (0-1), quelques heures après la victoire des hommes de Walid Regragui face aux Émirats arabes unis (3-0). Le Royaume hachémite a fait tomber le onze d’Hervé Renard grâce à un but de la tête de Nizar Al-Rashdan, milieu de terrain au club irakien d’Al-Zawra’a (66e). La finale aura lieu le 18 décembre prochain à Lusail, trois ans jours pour jour après la v̶i̶c̶t̶o̶i̶r̶e̶ défaite des Bleus face à l’Argentine au Mondial.

Une première finale pour la Jordanie

Les Jordaniens ont réalisé un parcours parfait pour se hisser en finale : trois victoires en phase de groupes, face aux Émirats arabes unis (2-1), au Koweït (3-1) et à l’Égypte (3-0), avant de disposer de l’Irak en quarts de finale (1-0). De leur côté, les Lions de l’Atlas ont réalisé un presque sans-faute, avec un 7 sur 9 en poules – victoires face aux Comores (3-1) et à l’Arabie saoudite (1-0), entrecoupées d’un nul contre Oman (0-0) – avant d’écarter la Syrie (1-0) et les Émirats arabes unis (3-0).

La Jordanie n’a encore jamais remporté la compétition dans son histoire, échouant en demi-finales en 1988 et 2002, lorsque la compétition s’appelait encore Coupe arabe des nations de l’UAFA. Le Maroc, lui, a décroché sa seule étoile en 2012, après avoir battu la Libye en finale aux tirs au but.

Et si c’étaient elles, les deux futures équipes frisson du Mondial ?

Le Maroc s’offre une place en finale

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!