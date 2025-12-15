On connaît l’affiche de la finale de la Coupe arabe !

Arabie saoudite 0-1 Jordanie

But : Rashdan (66e) pour Al-Nashama

Une finale inédite !

On sait désormais qui affrontera le grand favori marocain en finale de la Coupe arabe de la FIFA : ce lundi, la Jordanie s’est imposée sur la plus petite des marges face à l’Arabie saoudite (0-1), quelques heures après la victoire des hommes de Walid Regragui face aux Émirats arabes unis (3-0). Le Royaume hachémite a fait tomber le onze d’Hervé Renard grâce à un but de la tête de Nizar Al-Rashdan, milieu de terrain au club irakien d’Al-Zawra’a (66e). La finale aura lieu le 18 décembre prochain à Lusail, trois ans jours pour jour après la v̶i̶c̶t̶o̶i̶r̶e̶ défaite des Bleus face à l’Argentine au Mondial.

Une première finale pour la Jordanie

Les Jordaniens ont réalisé un parcours parfait pour se hisser en finale : trois victoires en phase de groupes, face aux Émirats arabes unis (2-1), au Koweït (3-1) et à l’Égypte (3-0), avant de disposer de l’Irak en quarts de finale (1-0). De leur côté, les Lions de l’Atlas ont réalisé un presque sans-faute, avec un 7 sur 9 en poules – victoires face aux Comores (3-1) et à l’Arabie saoudite (1-0), entrecoupées d’un nul contre Oman (0-0) – avant d’écarter la Syrie (1-0) et les Émirats arabes unis (3-0).

La Jordanie n’a encore jamais remporté la compétition dans son histoire, échouant en demi-finales en 1988 et 2002, lorsque la compétition s’appelait encore Coupe arabe des nations de l’UAFA. Le Maroc, lui, a décroché sa seule étoile en 2012, après avoir battu la Libye en finale aux tirs au but.

