  France
  RC Strasbourg

Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes

Tendu, le conseil de classe de fin d’année.

Si le Racing version automne avait fait lever les sourcils, celui de décembre fait lever les épaules. Dimanche, à la Meinau, Strasbourg a livré un 0-0 sans saveur face à Lorient, bien loin du match référence du 17 octobre au Parc (3-3 contre le PSG). Résultat : le RCSA piétine à la 7e place, à neuf points du podium, et reste sur une série qui gratte : trois défaites et un nul en Ligue 1.

Après la rencontre, Liam Rosenior n’a pas cherché d’excuses. Calendrier chargé, effectif large, rotation assumée : très bien. Mais le temps presse. « Je suis fatigué de venir ici répéter toujours les mêmes choses », a lâché l’entraîneur anglais, visiblement à court de patience avant la trêve.

Fin de la protection rapprochée

Cette fois, Rosenior ne s’est pas contenté de généralités. Juan Enciso et Kendry Páez sont clairement ciblés : du temps de jeu, mais toujours pas de réponse sur le terrain. « Il n’y a plus d’excuses maintenant qu’ils ont du temps de jeu. On attend plus, clairement. J’en ai marre de donner l’excuse de la jeunesse des joueurs. J’en ai marre d’entendre parler de jeunesse », tranche le coach, qui promet désormais des choix plus radicaux : consignes non respectées, joueurs remplacés.

Les sanctions ont déjà commencé (Godo, Lemaréchal), les dirigeants s’en sont mêlés (Emegha suspendu), sans effet immédiat. Même les cadres tirent la langue : Valentin Barco, méconnaissable, a perdu 24 ballons contre Lorient ; Panichelli n’a plus marqué depuis fin octobre. Strasbourg terminera 2025 avec l’Europe et la Coupe, avant un déplacement à Nice dès la reprise. Rosenior a prévenu : la deuxième partie de saison ne se jouera plus à l’indulgence.

C’est fini les Stras(bourg) et paillettes.

La victoire de Strasbourg écornée par un penaltygate

