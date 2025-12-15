Wilfried Nancy perd sa première finale avec le Celtic

Il faut se laver les mirettes.

Débarqué sur le banc du Celtic en début du mois après le mandat de Brendan Rodgers et l’interim de Martin O’Neill, Wilfried Nancy a connu une défaite en finale de la Coupe de la ligue. Glasgow s’est incliné contre St. Mirren (1-3). Il s’agit de la troisième défaite d’affilée du Celtic. St. Mirren, neuvième du championnat et club créé en… 1877, remporte son premier trophée depuis 2013.

Trois jours après son intronisation, l’ancien entraîneur de Columbus et Montreal avait perdu un des chocs de la saison en Ecosse face aux Hearts. L’équipe d’Édimbourg est leader du championnat.

Celtic, TIC, TIC.

Première défaite pour Wilfried Nancy à Glasgow