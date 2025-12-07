S’abonner au mag
  • Scottish Premiership
  • J16
  • Celtic-Hearts (1-2)

Wilfried Nancy battu pour sa première sur le banc du Celtic

QB
Première défaite pour Wilfried Nancy à Glasgow

Faux départ.

Nommé à la tête du Celtic en milieu de semaine, Wilfried Nancy savait que son premier match sur le banc du champion d’Écosse ne serait pas une partie de plaisir. Les Bhoys recevaient ce dimanche le leader du championnat, Heart of Midlothian, avec l’objectif de chiper la première place. Leur adversaire avait une autre idée, et Claudio Braga (0-1, 43e) puis Oisin McEntee (0-2, 64e) ont jeté un froid glacial sur le Celtic Park. Kieran Tierney a réduit le score dans le temps additionnel, mais trop tard pour que le Celtic arrache le nul (1-2, 90e+3).

Battu par les Hearts pour la deuxième fois de la saison après leur chute à Tynecastle le 26 octobre (3-1), le Celtic reste deuxième du championnat. Il n’y a pas encore le feu, puisque les Hoops ne comptent que trois points de retard sur le leader, et un match en retard. Wilfried Nancy aura deux occasions de débloquer son compteur de victoire lors de la semaine à venir, jeudi contre la Roma, ou dimanche, en finale de la Coupe de la Ligue, face à St Mirren.

L’avenir du made in France en dépend.

Et si l’hégémonie du Celtic et des Rangers s’arrêtait en Écosse ?

QB

