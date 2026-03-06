S’abonner au mag
Nuno Mendes : « Il faut s’améliorer »

Nuno Mendes : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Il faut s’améliorer<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Métro Nuno Dodo ? Battu pour la deuxième fois de la saison en championnat par Monaco (1-3), le PSG pourrait voir Lens revenir à un petit point au classement de la Ligue 1. Une contre-performance que n’a pas appréciée Nuno Mendes, au micro de Ligue 1+ : « Ils ont une bonne équipe et on n’était pas à notre niveau ce soir. […] Je pense que ce n’est pas le football que l’on doit montrer en Ligue 1. »

« On a perdu beaucoup de ballons bêtes, a enchaîné le latéral, en faisant sûrement référence au but de l’ouverture du score de Maghnes Akliouche. On doit améliorer ça avant Chelsea. Le problème n’est pas physique. C’est simplement que nous n’avons pas été à notre niveau. On a l’habitude de contrôler le match, d’avoir le ballon et nous n’avons pas fait ça ce soir. […] Nous devons nous améliorer, aussi bien défensivement qu’offensivement. » Le PSG a concédé sa quatrième défaite de la saison en Ligue 1, comme lors des saisons 2016-2017 et 2020-2021, synonymes de deuxièmes places.

Les Lensois ont dû apprécier.

Les tops et les flops de PSG-Monaco

