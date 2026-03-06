Cheick Doucouré a retrouvé les terrains 14 mois plus tard

Des nouvelles d’un ancien talent de notre Ligue 1. Cheick Doucouré a retrouvé les terrains avec l’équipe réserve de Crystal Palace ce vendredi. Le milieu de terrain malien de 26 ans a joué les 45 premières minutes du match contre Blackburn, dans le cadre de la Premier League 2, le championnat anglais des U21.

Cheick Doucouré returns to action 🥹 Watch him feature for the U21s this afternoon LIVE on Palace TV+ 👇 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2026

Retour après 14 mois indisponibilité

L’ancien joueur de Lens n’avait plus joué le moindre match depuis le janvier 2025, soit 14 mois, suite à une opération du ménisque, alors qu’il revenait de blessure à l’orteil. Arrivé chez les Eagles en 2022, Cheick Doucouré n’y a disputé que 61 matchs en raison de pépins physiques. Il reste lié à Crystal Palace jusqu’en 2029.

Ça aurait pu être : il aurait pu être un joueur de Tottenham.

