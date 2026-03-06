S’abonner au mag
Cheick Doucouré a retrouvé les terrains 14 mois plus tard

Des nouvelles d’un ancien talent de notre Ligue 1. Cheick Doucouré a retrouvé les terrains avec l’équipe réserve de Crystal Palace ce vendredi. Le milieu de terrain malien de 26 ans a joué les 45 premières minutes du match contre Blackburn, dans le cadre de la Premier League 2, le championnat anglais des U21.

Retour après 14 mois indisponibilité

L’ancien joueur de Lens n’avait plus joué le moindre match depuis le janvier 2025, soit 14 mois, suite à une opération du ménisque, alors qu’il revenait de blessure à l’orteil. Arrivé chez les Eagles en 2022, Cheick Doucouré n’y a disputé que 61 matchs en raison de pépins physiques. Il reste lié à Crystal Palace jusqu’en 2029.

Ça aurait pu être : il aurait pu être un joueur de Tottenham.

