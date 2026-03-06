Un joueur brésilien suspendu après ses propos sexistes envers une arbitre

Des femmes qui arbitrent des matchs d’hommes ?! Et puis quoi encore ?! Voilà ce qu’avait en tête Gustavo Marques, défenseur du Red Bull Bragantino au moment d’affronter le São Paulo FC de Lucas Moura en quart de finale du championnat paulista le 21 février dernier. La preuve, 90 minutes plus tard, son équipe est éliminée du tournoi, malgré un but du colosse brièvement passé par Benfica pour maigrement entretenir l’espoir.

30 000 balles et des regrets

En interview d’après-match, Gustavo a du mal à digérer la défaite et se cherche un bouc émissaire pour passer ses nerfs : l’arbitre. Une femme. Et donc, la cause toute trouvée de sa contre-performance. « On rêvait d’atteindre les demi-finales, voire la finale, mais elle a ruiné notre match. Je pense que la fédération de football de l’État de São Paulo doit se pencher sur les rencontres de cette importance et ne pas les confier à une femme », se justifie ainsi Marques au micro de TNT Brazil. Avant d’en remettre une couche sur la pauvre Daiane Muniz : « Déjà que ce n’est pas facile pour nous de jouer contre São Paulo, Palmeiras, ou Corinthians, mais s’ils mettent une femme pour arbitrer des matchs pareils… »

Bon, évidemment, sa frustration machiste n’est pas passée pas inaperçue et la sanction est tombée ce jeudi : 12 matchs de suspension et 30 000 reals (4900 euros) d’amende. Selon plusieurs médias brésiliens, Bragantino lui aurait aussi ponctionné un demi-mois de salaire.

Marques, 24 ans, a entretemps présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux, affirmant qu’il était « nerveux » et a « dit des choses [qu’il n’aurait] pas dû ». Ce mea culpa lui aurait été fortement suggéré par deux figures d’autorité féminines : « Ma femme a critiqué mes propos, ma mère aussi. Je me comporte en homme et en être humain en venant ici demander pardon pour ce que j’ai dit », confesse-t-il, affirmant avoir contacté Mme Muniz et son assistante pour s’excuser directement.

Pas de quoi Marques les esprits.

