Une barrière cède à Angoulême, Bordeaux reste leader

Aïe aïe aïe. En National 2, Bordeaux concède le nul à Angoulême. Ce résultat fait la fierté des locaux, qui fêtaient leur centenaire dans un stade Camille-Lebon plein à craquer, et laisse les Girondins à la première place de leur groupe. La Roche-sur-Yon, rejointe en fin de match contre les Herbiers (1-1), reste deuxième, avec autant de points que les hommes de Bruno Irles. Les deux équipes s’affrontent le 21 mars prochain.

Une barrière cède

Lors de ce remake des huitièmes de finale de Coupe de France 2023, Bordeaux pensait avoir fait le plus dur à la 19e minute sur penalty, mais l’arbitre a sifflé une faute de Matthieu Villette, jugeant que le Bordelais avait touché deux fois le ballon au moment de sa frappe.

Mais il y avait plus inquiétant. Lorsque Villette s’est rapproché des supporters bordelais, la grille du stade Camille-Lebon est tombée sous le poids des supporters. Le match a été interrompu, et plus de peur que de mal : aucun blessé n’a été recensé. TV7, diffuseur de la rencontre, a ensuite indiqué que les Girondins avaient déposé une réclamation pour protester contre l’annulation du but.

Il va falloir suivre cette fin de saison de National 2.

