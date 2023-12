L’entraîneur d’Angoulême se paye les Girondins

Au pays de la BD, on n’aime pas les cases.

Pas franchement impressionné par les Girondins de Bordeaux (vainqueurs 1-0), Angoulême (N2) a frôlé l’exploit ce samedi au 8e tour de Coupe de France. Battus sur la pelouse, les hommes de David Giguel ont en revanche remporté haut la main le rap contenders en bord de terrain pendant et après la rencontre. Et c’est le coach d’Angoulême lui-même qui a été le plus inspiré. « On savait que c’était une équipe malade, qui a du mal à gérer transitions offensives – défensives avec des replacements difficiles. On savait que Michelin était très mauvais dans le jeu dans son dos, il est très mauvais aussi d’ailleurs dans son comportement. C’est un imbécile, a taclé David Giguel auprès de Sud Ouest, On voulait attaquer la profondeur, car ils ont du mal à défendre dans leur dos par rapport à ce qu’on attend d’une équipe de L2. »

Le coach d’Angoulême avait, semble-t-il, l’attitude de son homologue en travers de la gorge : « J’aurais bien voulu qu’on les élimine, car il manque d’humilité dans tout ce qu’il dégage, dans sa communication. Dans sa conférence de presse d’avant-match, il nous a très peu respectés. Il pensait qu’il arrivait dans un village où il y aurait une fête, qu’eux étaient un grand club et qu’il était désolé, mais qu’il devait faire un match de L2. Nous aussi, on a fait un match de L2. C’était toujours le gagnant qui a raison, mais on a été au niveau. »

Un Michelin qui se fait rouler dessus : ça change.

Bordeaux sort du bourbier à Angoulême