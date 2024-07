Pour sauver Lucas Paquetá, West Ham est prêt à poursuivre la Fédération anglaise en justice

Ça, c’est ce qu’on appelle du commitment.

D’après les informations du Sun, West Ham voudrait poursuivre la Fédération anglaise de football (FA) en justice, afin d’éviter que son joueur Lucas Paquetá ne perde sa carrière. En juin dernier, le tabloïd anglais avait révélé que dans l’acte d’accusation de la FA contre le milieu de terrain brésilien, celle-ci avait recommandé qu’il soit banni à vie s’il venait à être reconnu coupable dans l’affaire des paris sportifs. Cette recommandation est contestée par West Ham, qui envisage de saisir le Tribunal arbitral du sport de Lausanne pour empêcher la FA d’instruire l’affaire.

Le club londonien remettrait en cause la juridiction de la fédé anglaise dans ce domaine, vu que les paris ont été réalisés au Brésil. De plus, West Ham estime qu’il serait « déraisonnable » que la carrière de Paquetá prenne fin à cause d’accusations de trucage. La FA n’est pas la seule cible des Hammers : le Sun rapporte qu’ils sont aussi furieux envers leur sponsor principal Betway, qui a tiré la sonnette d’alarme en premier sur l’intégrité des parieurs proches de Paquetá. Le club londonien reproche à la plateforme de paris en ligne de ne pas les avoir prévenus avant de révéler ces agissements. Sous contrat avec Betway pour encore un an, les dirigeants de West Ham réfléchissent déjà à un nouveau sponsor, qui plus est compte tenu du nouveau code de conduite de la Premier League concernant les sponsors de sites de paris. Pour en revenir à Lucas Paquetá, celui-ci devrait prochainement rejoindre les Hammers pour leur tournée américaine de présaison, après avoir flopé comme tous ses compatriotes brésiliens à la Copa América. L’ancien Lyonnais disputera d’ailleurs très certainement une bonne partie de la saison avec son club, puisque son procès n’aura pas lieu avant l’année prochaine, au vu de la complexité du dossier et de la difficulté de collecter les preuves.

Alors, Paquet-in ou Paquet-out ?

West Ham cherche à faire revenir N’Golo Kanté à Londres