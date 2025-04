Lionel Messi record avec l’Inter Miami en MLS

Dans l’histoire avec un petit h.

L’Inter Miami n’a pas pu faire mieux qu’un match nul, dans la nuit de dimanche à lundi, contre le Toronto FC (1-1), et reste deuxième au classement de la conférence Est (avec une rencontre en retard). Tout s’est joué dans le temps additionnel de la première période, avec un Lionel Messi record.

Messi fait mieux que Higuaín

L’international argentin a d’abord cru ouvrir le score à la 39e minute d’une très belle frappe enroulée, mais un de ses petits copains était en position de hors-jeu. Il a même pensé qu’un certain Federico Bernardeschi allait lui voler la vedette : l’ancien de la Juve a marqué le premier, sur un joli numéro, au début du temps additionnel.

The skill from Bernardeschi... 😍 pic.twitter.com/mM10x9h2IP — Major League Soccer (@MLS) April 7, 2025

La Pulga est finalement sortie de sa boîte dans la foulée, alors que l’arbitre allait porter son sifflet à ses lèvres, en claquant une belle demi-volée à l’entrée de la surface pour égaliser. Le score n’a plus bougé, et Messi est devenu… le joueur le plus décisif de l’histoire de l’Inter Miami (oui, oui) en MLS avec 24 réalisations et 20 offrandes, devançant ainsi son compatriote Gonzalo Higuaín, qui avait eu besoin de 67 matchs pour en faire quasiment autant (contre 29 pour Messi).

1-1 INTER MIAMI LIONEL MESSI SCORES !!!!!!! WOW WHAT A GOAL !!!!!!!!! MESSI !!!! pic.twitter.com/xxDlTdhURv — The Screenshot Lad (@thescreenlad) April 7, 2025

Une légende américaine.

