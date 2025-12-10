S’abonner au mag
  • Coupe de France

Toujours pas de nouveau diffuseur pour la Coupe de France

TB
Vieille dame en péril.

Alors que le contrat de diffusion de France TV et Bein Sports entre dans sa dernière année, la Coupe de France n’a toujours pas de diffuseur pour ses prochaines éditions. Selon les informations de L’Équipe, l’appel d’offres lancé par la FFF n’a pas trouvé preneur, les propositions financières des différents candidats n’atteignant pas le prix de réserve fixé à l’avance. Ces dernières concernaient les deux lots proposés, à savoir un premier comprenant dix matchs (cinq lors des 32es puis le premier choix de chaque tour) et un deuxième pour 53 matchs, plus la codiffusion des dix premiers (soit la totalité de la compétition à partir des 32es).

Si à l’heure actuelle, France TV et Bein Sports paient respectivement huit et quatre millions d’euros par an pour diffuser la compétition, le montant des nouveaux contrats devra désormais être fixé après des négociations de gré à gré avec les diffuseurs intéressés. Une méthode déjà employée pour les droits de la Ligue 1 à l’automne 2023, avant que DAZN n’empoche finalement la mise après plusieurs mois de doutes (et la suite que l’on connaît).

Sautons directement une étape en créant la plateforme Coupe de France+.

