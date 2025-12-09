S’abonner au mag
Des policiers attaqués au mortier après Reims-Laval

JD
Encore un qui a trop écouté Point de départ de Hugo TSR.

Après la victoire éclatante du Stade de Reims contre Laval ce lundi soir, des échauffourées ont éclaté à proximité du stade Auguste-Delaune entre des supporters de la Cité des Sacres et les forces de l’ordre. Selon France 3 Grand Est, il y aurait eu « un souci avec les Ultrem de Reims », affirme le représentant du syndicat Unité Police Champagne-Ardenne Eric Duchemin.

« Les conditions restent floues, mais il y aurait eu une distribution de maillots pour les 30 ans des Ultrem, ça ne se serait pas bien passé et là, une intervention de police a eu lieu », poursuit-il, faisant état de tirs de mortier « qui ont touché entre trois et cinq policiers, dont un sérieusement blessé dans le casque. Il est blessé aux tympans et avec des brûlures au visage. » Le procureur de la République de Reims François Schneider a déclaré à la chaîne publique qu’un individu a d’ores et déjà été placé en garde à vue pour les faits mentionnés. Il est âgé de 36 ans.

Et il risque de ne pas revoir son club préféré avant un bon moment.

Avec un bijou de Nicolas Pallois, Reims donne une leçon à Laval

