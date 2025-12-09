Des policiers attaqués au mortier après Reims-Laval

Encore un qui a trop écouté Point de départ de Hugo TSR.

Après la victoire éclatante du Stade de Reims contre Laval ce lundi soir, des échauffourées ont éclaté à proximité du stade Auguste-Delaune entre des supporters de la Cité des Sacres et les forces de l’ordre. Selon France 3 Grand Est, il y aurait eu « un souci avec les Ultrem de Reims », affirme le représentant du syndicat Unité Police Champagne-Ardenne Eric Duchemin.

« Les conditions restent floues, mais il y aurait eu une distribution de maillots pour les 30 ans des Ultrem, ça ne se serait pas bien passé et là, une intervention de police a eu lieu », poursuit-il, faisant état de tirs de mortier « qui ont touché entre trois et cinq policiers, dont un sérieusement blessé dans le casque. Il est blessé aux tympans et avec des brûlures au visage. » Le procureur de la République de Reims François Schneider a déclaré à la chaîne publique qu’un individu a d’ores et déjà été placé en garde à vue pour les faits mentionnés. Il est âgé de 36 ans.

Et il risque de ne pas revoir son club préféré avant un bon moment.

