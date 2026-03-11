Joshua Kimmich nie avoir volontairement pris un carton jaune contre l'Atalanta

Au bénéfice du doute… Si le Bayern devait trouver UN point négatif après sa démonstration de force face à l’Atalanta Bergame en 8es de finale allers de la Ligue des champions, il pourrait citer le clean-sheet manqué après un but de Mario Pasalic pour sauver l’honneur dans le temps additionnel.

Ou bien, les deux cartons jaunes pris consécutivement par Michael Olise (77e) et Joshua Kimmich (83e). En effet, ces deux biscottes feront manquer le match retour, à Munich le 18 mars, à l’homme du match, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, ainsi qu’à son capitaine.

Pas de calcul

Fallait-il y voir une stratégie pour s’offrir un match de repos en partant du principe que la messe est déjà dite ? Non, jure Kimmich, averti après avoir trop pris son temps au moment de tirer un corner: « Je cherchais une solution de passe car il ne faut pas jouer dans le pressing adverse, se justifiait-il au micro de Prime après la rencontre. Je pense que si le joueur adverse ne s’était pas précipité sur moi, je n’aurais peut-être pas reçu de carton jaune. Je voulais dégager mais c’était trop tard, c’est rageant. »

Au pire, il aurait pu directement demander à Vincent Kompany de le laisser sur le banc. Après tout, il reste aussi la Bundesliga pour disputer des petits matchs d’entraînement sans forcer.

Le Bayern Munich réduit l’Atalanta en poussière