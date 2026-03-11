- C1
Nicklas Bendtner a détesté son séjour à Bodø/Glimt
Sa voyante aurait pu le prévenir de ce qui l’attendait là-bas… Pour Danmarks Radio, Nicklas Bendtner, attaquant aussi célèbre pour ses buts avec Arsenal que pour ses sorties médiatiques lunaires, s’est exprimé sur Bodø/Glimt, un club qu’il a affronté lorsqu’il jouait pour Rosenborg.
« Il y fait un froid de canard. C’est ennuyeux. Tout est gris, tout est noir », commence la lumière danoise avant d’attaquer le mobilier : « Le vestiaire est ridicule. Des stars qui gagnent des millions doivent s’asseoir là. Alors tu regardes ton coéquipier et tu lui demandes s’il passe une bonne journée, lui. » Donc si les cadors européens n’ont pas su s’imposer là-bas, c’est pour tout ça ?
La Bodø Clim
Anders Flemming Bendixen, consultant en psychologie du sport, voit, quant à lui, une autre explication : « On peut être affecté par notre capacité à voyager. Aller si haut, dans des zones au climat violent, peut stresser notre corps. » Après avoir vaincu l’Inter Milan et Manchester City à la maison, est-ce que la Horde jaune arrivera à faire tomber le Sporting Portugal ? Les Portugais sont invaincus depuis début janvier. Attention au changement de température entre le Portugal et la Norvège tout de même…
Qu’il est précieux, Lord Bendtner.Les clés tactiques de Bodø/Glimt, plus qu'une simple surprise
EA