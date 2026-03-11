S’abonner au mag
Nicklas Bendtner a détesté son séjour à Bodø/Glimt

Sa voyante aurait pu le prévenir de ce qui l’attendait là-bas… Pour Danmarks Radio, Nicklas Bendtner, attaquant aussi célèbre pour ses buts avec Arsenal que pour ses sorties médiatiques lunaires, s’est exprimé sur Bodø/Glimt, un club qu’il a affronté lorsqu’il jouait pour Rosenborg.

« Il y fait un froid de canard. C’est ennuyeux. Tout est gris, tout est noir », commence la lumière danoise avant d’attaquer le mobilier : « Le vestiaire est ridicule. Des stars qui gagnent des millions doivent s’asseoir là. Alors tu regardes ton coéquipier et tu lui demandes s’il passe une bonne journée, lui. » Donc si les cadors européens n’ont pas su s’imposer là-bas, c’est pour tout ça ?

La Bodø Clim

Anders Flemming Bendixen, consultant en psychologie du sport, voit, quant à lui, une autre explication : « On peut être affecté par notre capacité à voyager. Aller si haut, dans des zones au climat violent, peut stresser notre corps. » Après avoir vaincu l’Inter Milan et Manchester City à la maison, est-ce que la Horde jaune arrivera à faire tomber le Sporting Portugal ? Les Portugais sont invaincus depuis début janvier. Attention au changement de température entre le Portugal et la Norvège tout de même…

Qu’il est précieux, Lord Bendtner.

Les clés tactiques de Bodø/Glimt, plus qu'une simple surprise

EA

