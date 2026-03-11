Nayef Aguerd va se faire opérer des adducteurs

Avant de découper les dribbles au scalpel ? L’Olympique de Marseille informe que Nayef Aguerd passera sur le billard ce jeudi pour se faire raccommoder les adducteurs. Le défenseur phocéen souffre d’une pubalgie qui persiste depuis un bon bout de temps. Le club de la Canebière admet que « malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable ».

Un élément important de l’OM

Comptant bien revenir au meilleur de sa forme pour aider l’OM à arracher la troisième marche du podium en Ligue 1, l’international marocain a aussi la Coupe du monde en ligne de mire. Déjà touché par ce souci à l’aine en novembre dernier, Aguerd avait dû laisser ses coéquipiers de sélection. Il avait même manqué le déplacement des Marseillais sur la pelouse de l’OGC Nice (1-5).

Arrivé dans la cité phocéenne en septembre dernier en provenance de West Ham, le Lion de l’Atlas est devenu un élément important de l’équipe avec 16 titularisations cette saison. Malgré cette absence, Habib Beye pourra compter sur Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Benjamin Pavard et CJ Egan-Riley pour composer son armada défensive.

Youhou.

Nayef Aguerd agressé à l’aéroport de Marignane