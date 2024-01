Azzedine Ounahi : « Je retrouve un peu le sourire »

Une demi-finale de Coupe du Monde et les gens vous craignent.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Azzedine Ounahi est revenu sur ses prestations mitigées avec l’Olympique de Marseille depuis le début de saison. Conscient de ne pas avoir offert un rendement suffisant à ses supporters, le milieu de terrain est resté très lucide : « Je suis quelqu’un de très dur avec moi-même. Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le « vrai Ounahi ». Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. » Blessé en entame de campagne, Ounahi s’est cependant dit satisfait de son retour en forme avant la trêve hivernale : « On est des joueurs mais avant tout des humains, ça joue dans la tête, je perdais un peu confiance. Maintenant, je retrouve un peu le sourire et je progresse. »

Enfin, le Marocain a évoqué les ambitions des Lions de l’Atlas pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, eux qui sont annoncés favoris depuis leur demi-finale de Coupe du monde en 2022 : « On a vu que les regards avaient changé avec la Coupe du monde. C’est juste qu’il ne faut pas faire l’erreur de la Coupe du monde. On est arrivés en demi-finale avec beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs qui avaient des gênes. On n’était pas vraiment à 100%. Si on a un vrai groupe soudé et qu’on y va en mode mission, je pense qu’on a l’équipe pour gagner la CAN. » Le Maroc démarrera sa compétition dans le groupe F, aux côtés de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo et de la Zambie.

Les autres sélections sont prévenues, les Lions savent qu’ils sont chassés.

