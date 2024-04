Dortmund échoue à faire tomber Leverkusen

Borussia Dortmund 1-1 Bayer Leverkusen

Buts : Füllkrug (81e) pour le BVB // Stanisic (90e+7) pour le Werkself

330 jours plus tard, le combat continue.

On pouvait se permettre d’arriver en retard ce dimanche au Westfalenstadion de Dortmund, puisque l’essentiel de ce Topspiel s’est joué lors des toutes dernières minutes. Ce qu’il faut en retenir, c’est que le Bayer Leverkusen – déjà sacré champion d’Allemagne – vient d’enchaîner un 45e match sans défaite (39 victoire et 6 nuls) toutes compétitions confondues. Sans Adeyemi (suspendu), Haller et Bensebaini (blessés), Dortmund se fait remuer en première période par un Werkself pourtant dépourvu de Florian Wirtz et Victor Boniface (tous deux laissés sur le banc par Xabi Alonso). Même limonade au retour des vestiaires, Gregor Kobel endosse le costume de super héros sur lequel Tella et Frimpong viennent se casser les dents. On pense alors se diriger vers un triste 0-0, jusqu’à ce qu’Alonso fasse entrer Wirtz et Boniface à l’entame du dernier quart d’heure. Coaching gagnant : cinq minutes plus tard, Marcel Sabitzer adresse un centre à un Füllkrug totalement esseulé au second poteau qui reprend d’une volée surpuissante terminant dans la lucarne de Lukas Hradecky. Il reste à peine dix minutes à jouer, et Leverkusen se dirige dangereusement vers sa première défaite de la saison.

Mais c’est sans compter sur un incident qui va probablement rebattre les cartes, du moins mentalement : suite à un accrochage entre Frimpong et Schlotterbeck, les joueurs des deux équipes en viennent aux mains. Schlotterbeck tombe à terre, Boniface écope d’un rouge… finalement annulé à l’aide de la VAR, le coupable se nommant en fait Granit Xhaka qui s’en tire avec un jaune. Qu’importe : on jouera huit minutes de temps additionnel, et Leverkusen s’est fait une spécialité de marquer dans le money time. Pression maximum sur la cage Schwarzgelb ! Un coup franc de Grimaldo fait office de premier avertissement, et les deux corners qui s’ensuivent de coup de grâce : sur un service de Wirtz, Stanicic place une tête croisée qui termine dans le petit filet opposé. Les visiteurs arrachent un point, restent invaincus et Dortmund peut s’en mordre les doigts jusqu’au sang. Avec ce revers, le BVB manque en effet de repasser devant le RB Leipzig qui reste 4e et provisoirement toujours directement qualifié pour la Ligue des champions. Interdiction de se manquer lors de la confrontation directe prévue… la semaine prochaine.

Parfait pour s’échauffer, avant de se frotter à Paris en C1.