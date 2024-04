Pour la première fois en 29 ans, l’Allemagne place trois clubs dans le dernier carré des coupes européennes

Plus forts que les Anglais.

Le football allemand va-t-il dominer l’Europe avant d’accueillir l’Euro cet été ? L’hypothèse se confirmera ou non à la fin du printemps mais en attendant, les trois derniers clubs allemands engagés en Coupes d’Europe continuent l’aventure et seront des demi-finales de C1 et C3. C’est la première fois depuis la saison 1994-1995 que l’Allemagne place trois de ses représentants à ce stade des compétitions. Après les victoires du Bayern Munich et du Borussia Dortmund en Ligue des champions en milieu de semaine, le Bayer Leverkusen a confirmé ce jeudi les attentes et se qualifie pour le dernier carré de la Ligue Europa aux dépens de West Ham (2-0, 1-1).

Il y a près de trente ans, c’est déjà les trois mêmes équipes qui avaient atteint les demi-finales. Le Bayern alors en Ligue des champions, s’était incliné face à l’Ajax (0-0, 2-5), tandis que le BVB et le B04 se faisaient éliminés de la Coupe UEFA, respectivement contre la Juventus et Parme. Cette année sera-t-elle la bonne ? En tout cas, le Bayern et Dortmund ont des chances de s’affronter en finale de C1, comme en 2013. De son côté, Leverkusen tentera d’aller chercher le premier trophée européen de son histoire et signé un triplé avec le championnat et peut-être la Coupe nationale.

À moins que Paris et Marseille soient les bourreaux des Allemands.