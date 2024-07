Lille en sait plus sur ses probables adversaires européens

Mesdames, messieurs : le premier tirage au sort de la saison !

Lille héritera de Lugano ou de Fenerbahçe au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Le LOSC devra affronter le deuxième du championnat suisse ou turque pour tenter de rejoindre le PSG, Brest et Monaco dans la nouvelle version de la Ligue des champions. Il connaîtra le nom de son adversaire le mardi 30 juillet prochain. Les deux rencontres se dérouleront les 6 et 13 août, avant d’éventuels barrages les 20 ou 21 août et 27 ou 28 août prochains.

🚨 Tirage au sort #UCL 🏆 LOSC 🆚 @Fenerbahce ou @FCLugano1908 📍 Aller le 6 ou 7 août au Stade du Hainaut, retour le 13 août 👊#LOSC pic.twitter.com/2rUOdSQiph — LOSC (@losclive) July 22, 2024

En cas d’élimination, l’équipe du nouvel entraîneur Bruno Genesio est pour sûr assuré de disputer la Ligue Europa. Dans le cadre de leur préparation, le quatrième de la saison passée jouera un quatrième match amical face à Wolfsburg en Allemagne, et un cinquième face au Celta Vigo à Valenciennes au stade du Hainaut. Le stade Pierre-Mauroy étant réquisitionné pour les JO, Valenciennes sera la ville hôte du troisième tour préliminaire des Dogues.

À noter que le vainqueur de la double confrontation Midtjylland-Santa Coloma affrontera celui des matchs Ferencváros-The New Saints.

