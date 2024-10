Ligue Europa : Mourinho tient tête à Manchester United, les Rangers se promènent

José Mourinho a le sourire.

Pour ses retrouvailles avec Manchester United, le Special One a presque réussi son pari, en accrochant les Red Devils à Istanbul. Au terme d’une rencontre houleuse et disputée, les hommes du Portugais ont arraché le point du nul grâce à un pion de Youssef En-Nesyri, venu répondre à l’ouverture du score précoce de Christian Eriksen (1-1). Un scénario forcément frustrant pour les Mancuniens, toujours incapables de gagner sur la scène européenne et qui signent ainsi leur troisième nul de rang.

Dans le reste de l’Europe, cela s’est mieux passé pour Tottenham, tombeur d’Alkmaar sans briller (1-0), Porto, vainqueur d’Hoffenheim (2-0) et l’Athletic Club, venu à bout du Slavia Prague grâce à Nico Williams (1-0). Pour voir du spectacle, il fallait prendre la direction de Glasgow où les Rangers ont étrillé le Steaua Bucarest (4-0). À signaler aussi les victoires sans forcer de la Lazio et d’Anderlecht, qui poursuivent leur sans-faute en tête de cette Ligue Europa avec trois victoires en trois matchs, comme Tottenham.

Fenerbahçe 1-1 Manchester United

Buts : En-Nesyri (49e) pour le Fener // Eriksen (15e) pour Man U

Tottenham 1-0 AZ Alkmaar

But : Richarlison (53e, SP)

FC Porto 2-0 Hoffenheim

Buts : Djaló (45e+2) & Omorodion (75e)

Athletic Club 1-0 Slavia Prague

But : Nico Williams (33e)

FC Twente 0-2 Lazio

Buts : Pedro (35e) & Isaksen (87e)

Malmö FF 0-1 Olympiakos

But : El-Kaabi (30e)

Rangers 4-0 Steaua Bucarest

Buts : Lawrence (10e), Cerny (31e, 55e) & Igamane (71e)

Anderlecht 2-0 Ludogorets

Buts : Edozie (67e) & Dreyer (90e+4)

José Mourinho fait encore des siennes en Turquie