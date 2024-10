Didier Deschamps et plusieurs entraîneurs de Ligue 1 sont hors-la-loi

La grand banditisme commence ici.

La FFF aurait-elle la phobie administrative ? En tous cas, Didier Deschamps n’est pas enregistré au fichier national des éducateurs sportifs.

Or il s’agit d’une obligation, comme le rapporte L’Équipe : chaque éducateur sportif rémunéré encadrant d’un club ou d’une sélection, doit être enregistré au ministère des Sports et posséder une carte, renouvelable tous les cinq ans. Ce qui pourrait s’apparenter à un oubli est passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. L’entraîneur des gardiens Franck Raviot, le préparateur physique Cyril Moine et les sélectionneurs des U20 et U19 Bernard Diomède et Jean-Luc Vannuchi ne sont pas enregistrés non plus, comme le DTN Hubert Fournier. La boulette. La liste est publique, et un Didier Deschamps apparaît, mais c’est un homonyme.

Avant que les Ligues régionales, les Districts et cinq clubs de Ligue 1 (Paris, Monaco, Montpellier, Brest et Auxerre) ne se mettent à ressortir les vieux diplômes dans les tiroirs, tout ce monde pourrait partager sa peine de prison avec la Fédé de rugby et celle de tennis. Fabien Galthié et Paul-Henri Mathieu sont dans le même cas.

Ne pas considérer Didier Deschamps comme entraîneur, c’est un peu dur.

