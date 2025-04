Ronaldinho trouve que Luis Enrique fait du bon travail à Paris

Ouf, il a survécu à son séjour à Angers !

Ronaldinho fête ses 45 ans, a dû faire quelques belles chouilles pour fêter ça, et en a profité pour donner une longue interview à L’Équipe. Outre une anecdote croustillante sur ses soirées « en maillot et crampons en boîte de nuit », son actualité vinicole et quelques banalités, le Brésilien apprécie le parcours de Luis Enrique sur le banc du PSG : « C’est quelqu’un qu’on aime. Il est entier. Il donne tout. Il sait ce qu’il fait, ce qu’il construit. On s’est croisés à Barcelone quand je suis arrivé. Je l’admire beaucoup et je le respecte. »

Vu de Dubaï et de tous les pays visités, le Brésilien, qui avoue ne pas regarder tous les matchs, apprécie le travail de son ancien coéquipier au Barça : « C’était un grand joueur qui est devenu un immense entraîneur. Il a tout gagné au Barça et fait de très belles choses avec la sélection espagnole. Il va réussir dans ce qu’il construit à Paris. Il met en place un bon projet de jeu séduisant. Le PSG est une équipe avec un gros potentiel, en devenir. […] C’est un club qui a beaucoup changé depuis que j’y suis passé. Beaucoup beaucoup même ! Il est entré dans une autre dimension. Le PSG est devenu un des clubs les plus respectés au monde. » Enfin, le joueur frisson de Ronnie ? Ousmane Dembélé et son « style un peu brésilien ».

