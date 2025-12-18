Thiago Silva n’est plus un joueur de Fluminense

Il est (bientôt) de retour.

Dans un communiqué publié mercredi, Fluminense a annoncé que Thiago Silva n’était plus un de ses joueurs. Le défenseur central de 41 ans a rompu son engagement avec la formation brésilienne, éliminée de la Coupe du Brésil par le Vasco de Gama dimanche. Selon plusieurs sources locales, l’ancien joueur du PSG aurait pour projet de retourner en Europe.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube. Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do… pic.twitter.com/0wGG7P8ybg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

Une dernière danse ?

« Thiago Silva, qui est revenu au club l’année dernière en tant que légende du football mondial, laisse derrière lui un héritage de dévouement et d’amour pour Fluminense », a-t-on pu lire dans le communiqué publié par l’actuel cinquième du championnat brésilien. L’ancien capitaine de la Seleção miserait sur un retour sur le Vieux Continent pour lui permettre d’être rappelé avec sa sélection, avec qui il n’a plus évolué depuis la Coupe du monde 2022.

L’espoir fait vivre.

Un international tué par balles en Équateur