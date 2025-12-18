S’abonner au mag
  • Brésil
  • Fluminense

Thiago Silva n’est plus un joueur de Fluminense

TM
Thiago Silva n’est plus un joueur de Fluminense

Il est (bientôt) de retour.

Dans un communiqué publié mercredi, Fluminense a annoncé que Thiago Silva n’était plus un de ses joueurs. Le défenseur central de 41 ans a rompu son engagement avec la formation brésilienne, éliminée de la Coupe du Brésil par le Vasco de Gama dimanche. Selon plusieurs sources locales, l’ancien joueur du PSG aurait pour projet de retourner en Europe.

Une dernière danse ?

« Thiago Silva, qui est revenu au club l’année dernière en tant que légende du football mondial, laisse derrière lui un héritage de dévouement et d’amour pour Fluminense  », a-t-on pu lire dans le communiqué publié par l’actuel cinquième du championnat brésilien. L’ancien capitaine de la Seleção miserait sur un retour sur le Vieux Continent pour lui permettre d’être rappelé avec sa sélection, avec qui il n’a plus évolué depuis la Coupe du monde 2022.

L’espoir fait vivre.

Un international tué par balles en Équateur

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
100
1
11
Revivez PSG - Flamengo (1-1)
Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!