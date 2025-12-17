Angelo Fulgini choisit la Nouvelle-Calédonie

Plan C.

À 29 ans, Angelo Fulgini va peut-être enfin goûter au football international… mais pas sous le maillot bleu. Passé par les équipes de France jeunes, sans jamais être appelé chez les A, né en Côte d’Ivoire, le milieu offensif a officiellement changé d’association auprès de la FIFA. Direction la Nouvelle-Calédonie, une sélection qu’on n’attendait pas forcément au bout du CV d’un joueur passé par la Ligue 1 et la Ligue des champions.

Un retour aux racines et un ticket pour 2026

Ce choix n’a rien d’improvisé. La mère de Fulgini est originaire de Nouvelle-Calédonie, ce qui rend le joueur éligible selon les règlements FIFA. Un lien familial devenu opportunité sportive : avec les Cagous, le joueur prêté par Lens à Al-Taawoun pourra disputer les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde 2026, avec un premier obstacle nommé Jamaïque. Pour Fulgini, c’est à la fois une première cape en sélection A et une chance inattendue de viser un Mondial. Comme quoi, les détours mènent parfois très loin.

S’il avait fait un autre choix, Émerse Faé aurait pu le convoquer pour remplacer Pépé.

On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde