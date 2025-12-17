La traversée onéreuse des supporters algériens pour assister à la CAN

S’abonner au mag
Un énième combat pour les guerriers du désert

La CAN 2025 commence le 21 décembre au Maroc, et les supporters algériens s’apprêtent à vivre bien plus qu’un simple déplacement continental. Frontaliers sur la carte, l’Algérie et le Maroc restent séparés dans les faits : frontières terrestres fermées, aucun vol direct, escales obligatoires. Pour rejoindre Rabat, où les Fennecs joueront leurs trois matchs de groupe, la plupart devront passer par Tunis, Paris ou Istanbul. Et à ces dates-là, le billet d’avion se transforme vite en luxe.

Vols hors de prix et paperasse en plus

Selon les itinéraires, un aller-retour entre le 23 décembre et le 1er janvier coûte entre 650 et 1 460 euros, parfois pour des trajets interminables. À cela s’ajoute une nouveauté administrative : l’autorisation électronique de voyage (AEV), mise en place par le Maroc en septembre. Si elle est gratuite pour la compétition, certaines agences ont tenté d’en profiter, proposant de la vendre à prix fort. La CAF et le comité d’organisation ont dû rappeler que le document ne coûtait rien.

Sur le terrain, l’Algérie tentera surtout de tourner la page de deux CAN ratées. Sacrés en 2019, les Fennecs restent sur deux éliminations dès les poules et veulent retrouver des couleurs sous Vladimir Petković.

Des verts, des violets et des orange.

