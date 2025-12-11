Riyad Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux

Dire que la CAN n’a même pas commencé… Riyad Mahrez a encore dû jouer les community managers de crise. Une vidéo d’entraînement, un 13,4 sorti de nulle part, et X s’est lancé dans des équations de VMA comme si le Ballon d’or se jouait au cardio-fréquencemètre. L’ailier d’Al-Ahli a donc claqué la correction : « Merci lol, c’était même pas un test de VMA… et 13,4 c’est même pas la VMA d’un enfant. Je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux. » De plus, le 13,4 semble être adressé à Merih Demiral, qui court derrière l’Algérien en pleine agonie.

Merci lol c’était même pas un test de VMA hier simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter 🤦🏽‍♂️ https://t.co/UashoJv9jr — Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 10, 2025

Le fantôme des CAN ratées

Derrière ce petit épisode, il y a surtout un historique qui gratte. Lors des deux dernières CAN, Mahrez a affiché des chiffres loin de ceux qui ont fait de lui le leader de 2019 : un seul but inscrit en 7 matchs de phase finale, aucune passe décisive depuis la CAN 2019, et une influence offensive en chute libre alors que l’Algérie n’a pas gagné un match de poule depuis quatre ans.

Ajoutez à ça une participation moindre dans les zones chaudes, moins de tirs tentés, moins de dribbles réussis, et vous obtenez un pays qui scrute la moindre respiration de son capitaine.

Riyad Mahrez à la fin des tests physiques lors de l’entraînement d’Al Ahli cet après-midi. 🏃‍♂️pic.twitter.com/mPRuz9QJI1 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 9, 2025

Les Fennecs sont des animaux efficaces sur courte distance, c’est connu.

