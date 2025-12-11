S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

Riyad Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux

MH
Riyad Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux

Dire que la CAN n’a même pas commencé…

Riyad Mahrez a encore dû jouer les community managers de crise. Une vidéo d’entraînement, un 13,4 sorti de nulle part, et X s’est lancé dans des équations de VMA comme si le Ballon d’or se jouait au cardio-fréquencemètre.

L’ailier d’Al-Ahli a donc claqué la correction : « Merci lol, c’était même pas un test de VMA… et 13,4 c’est même pas la VMA d’un enfant. Je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux. » De plus, le 13,4 semble être adressé à Merih Demiral, qui court derrière l’Algérien en pleine agonie.

Le fantôme des CAN ratées

Derrière ce petit épisode, il y a surtout un historique qui gratte. Lors des deux dernières CAN, Mahrez a affiché des chiffres loin de ceux qui ont fait de lui le leader de 2019 : un seul but inscrit en 7 matchs de phase finale, aucune passe décisive depuis la CAN 2019, et une influence offensive en chute libre alors que l’Algérie n’a pas gagné un match de poule depuis quatre ans.

Ajoutez à ça une participation moindre dans les zones chaudes, moins de tirs tentés, moins de dribbles réussis, et vous obtenez un pays qui scrute la moindre respiration de son capitaine.

Les Fennecs sont des animaux efficaces sur courte distance, c’est connu.

L’amende risible réglée par Belaïli pour lever sa suspension internationale

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
110
44
12
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
00
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!