Les chances de qualification des clubs français en Ligue des champions

Les chances de qualification des clubs français en Ligue des champions

L’espoir fait vivre.

À la suite de la sixième journée de la phase régulière de la Ligue des champions, les clubs français, qui ont signé deux victoires et un nul cette semaine, peuvent toujours croire en leurs chances de qualification pour les prochains tours. Malgré son match nul à Bilbao (0-0), Paris, qui a gagné quatre de ses six matchs, a 83 % de chances de terminer directement dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale selon les simulations réalisées par l’École nationale des ponts et chaussées.

Et Marseille et Monaco, le barrage ?

Pour le club phocéen, vainqueur de l’Union saint-gilloise mardi (2-3), les différentes simulations donnent 98 % de chances de rester parmi les 24 premiers et il pourrait terminer autour de la 17e place. Le club de la Principauté, lui, possède 94 % de chances de se qualifier après son court succès face à Galatasaray (1-0) et devrait se classer autour de la 19e place.

Où est-ce que l’on signe ?

C1 : les clubs français dans le coup après la 6e journée

