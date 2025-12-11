C1 : les clubs français dans le coup après la 6e journée

Quelle belle semaine pour notre Farmers !

Un match nul et deux victoires. Cette 6e journée de ligue des champions aura été particulièrement fructueuse pour nos clubs français. Si Paris a un peu déçu ce mercredi soir en ne trouvant aucune solution sur le terrain de l’Athletic Club (0-0), les Parisiens restent dans le coup du top 8, synonyme de qualif’ directe en huitièmes. Troisièmes avec 13 points derrière Arsenal et le Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique ont un calcul simple : gagner le 20 janvier prochain au Sporting Lisbonne pour s’assurer le top 8, et recevoir Newcastle pour la dernière journée de phase de ligue sans la moindre pression.

Four more teams into the knockout phase ✅#UCL pic.twitter.com/prqgwY2TM1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025

Des chocs à venir pour les barragistes Marseille et Monaco

La calculette risque néanmoins d’être de sortie pour nos deux autres représentants du championnat de France. À commencer par l’OM, 16e après cette 6e journée avec 6 points (est-ce un complot ?) d’avance sur les premiers non-barragistes (Benfica, Paphos et l’Union Saint-gilloise, qu’il a battu chez lui ce mardi). Problème, la prochaine marche sera très haute pour s’assurer définitivement un barrage : il va falloir s’imposer en janvier prochain contre Liverpool, certes malade cette saison mais victorieux clutch ce mardi sur la pelouse de l’Inter Milan. Avec la puissance d’un Vel’ des grands soirs, sait-on jamais ! Quoi qu’il, les coéquipiers de Leo Balerdi auront une balle de match à Bruges pour la dernière journée.

Côté Monégasque, où l’on a décroché une victoire ultra-importante ce mardi contre Galatarsaray, on est au même nombre de points que son homologue marseillais (9), mais plus bas au classement à la différence de buts (19e). À la différence de l’OM, ce sont deux gros poissons qui vont se dresser sur le chemin des Monégasques : le Real Madrid au Bernabeù, puis la Juventus à Louis II. On en salive déjà ! Après cette 6e journée, mention honorable à l’Atalanta Bergame (5e), qui se glisse dans le top 8 après sa victoire sensationnelle sur Chelsea et s’invite là où on ne l’attendait pas. À l’inverse, le cancre de cet opus européen est sans doute Villarreal, troisième de Liga et pourtant incapable de gagner un match en C1 (battu ce mercredi par Copenhague). Résultat, les coéquipiers de Georges Mikautadze squattent l’avant dernière place (35es) de la phase de ligue, au même nombre de points (1) que la lanterne rouge Almaty.

Pour dire, même l’Ajax fait mieux que le sous-marin jaune…

Combien de points l’OM et Monaco doivent-ils prendre pour rejoindre les barrages en Ligue des champions ?