Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues

Andrés Iniesta a passé une tête à la présentation de l’équipe cycliste NSN Cycling Team ce mardi 9 décembre. Petite mise en contexte : l’ancien milieu barcelonais est l’un des cofondateurs de l’agence sportive et de divertissement NSN (pour Never Say Never), qui s’est associée à la plateforme d’investissement suisse Stoneweg fin novembre afin de reprendre l’équipe d’Israël Premier-Tech. Cette formation avait été vivement contestée par des militants pro-palestiniens lors du Tour d’Espagne il y a quelques mois.

Iniesta souhaite « s’impliquer davantage dans le cyclisme »

La présentation était donc l’occasion de montrer la nouvelle équipe dirigeante, dans laquelle Iniesta devrait avoir une place de choix : « Avant tout, je veux profiter de ce nouveau chapitre et m’impliquer davantage dans le cyclisme », a déclaré l’ancien international espagnol.

Iniesta a ensuite déroulé son amour pour la petite reine, racontant qu’il regardait des courses cyclistes avec son grand-père quand il était jeune et qu’il a un « lien très fort » avec ce sport. « Je pense que si le cyclisme nous apprend quelque chose, c’est l’importance du travail d’équipe, qui est selon moi la chose la plus importante », a ajouté Iniesta.

