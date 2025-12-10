S’abonner au mag
Iniesta se lance dans le vélo, sans les petites roues

Après avoir vu la MSN de dos, pourquoi ne pas prendre la roue de la NSN.

Andrés Iniesta a passé une tête à la présentation de l’équipe cycliste NSN Cycling Team ce mardi 9 décembre. Petite mise en contexte : l’ancien milieu barcelonais est l’un des cofondateurs de l’agence sportive et de divertissement NSN (pour Never Say Never), qui s’est associée à la plateforme d’investissement suisse Stoneweg fin novembre afin de reprendre l’équipe d’Israël Premier-Tech. Cette formation avait été vivement contestée par des militants pro-palestiniens lors du Tour d’Espagne il y a quelques mois.

Iniesta souhaite « s’impliquer davantage dans le cyclisme »

La présentation était donc l’occasion de montrer la nouvelle équipe dirigeante, dans laquelle Iniesta devrait avoir une place de choix : « Avant tout, je veux profiter de ce nouveau chapitre et m’impliquer davantage dans le cyclisme », a déclaré l’ancien international espagnol.

Iniesta a ensuite déroulé son amour pour la petite reine, racontant qu’il regardait des courses cyclistes avec son grand-père quand il était jeune et qu’il a un « lien très fort » avec ce sport. « Je pense que si le cyclisme nous apprend quelque chose, c’est l’importance du travail d’équipe, qui est selon moi la chose la plus importante », a ajouté Iniesta.

Attention à ne pas impliquer Pogba là-dedans, il voudra y ajouter des chameaux.

Il ne faut pas pousser Pépé dans les orties

