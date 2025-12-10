S’abonner au mag
Un premier club français éliminé en Youth League

  Nantes U19 2-3 Maccabi Haïfa U19

Buts : Gautier (41e) et Dago (90e) pour les Canaris // Karagola (4e), Grimberg (79e) et Levy (83e) pour le Maccabi

Les jeunes Canaris ne verront pas les phases finales.

Éliminés ce mercredi par le Maccabi Haïfa (2-3), les U19 du FC Nantes s’arrêtent prématurément en Youth League, au dernier tour préliminaire de la « voie des champions », qui engage les formations dont l’équipe première ne dispute pas la Ligue des champions (qui sont directement en phase de Ligue). Gagnant du championnat national U19 la saison dernière, le FCN avait donc cette année le privilège de prendre part à la C1 des minots.

La mission ne semblait pourtant pas insurmontable pour les moins de 19 ans nantais, battus 1-0 à l’aller sur terrain neutre à Györ (Hongrie). Terrés à la Beaujoire pour des raisons de sécurité quant à la venue d’une équipe israélienne, les espoirs de la Jonelière n’ont pas pu être portés par un public résonnant, compte tenu de l’endroit (où siégeait plus de forces de l’ordre aux entrées que de spectateurs) et de l’horaire du coup d’envoi (17h).

Trois représentants français en phase finale

Résultat : le Maccabi Haïfa a fait respecter sa loi et Nantes sort de la compétition sans gloire. Pour rappel, le PSG est qualifié pour les seizièmes, tout comme Marseille qui, après le nul entre la Juventus et Paphos (2-2), gardent leur 22e place synonyme de qualif’. Pareil pour Monaco, qui a écrasé Galatasaray (5-0) ce mardi. Côté Nantais, c’est une petite déception, pour un groupe qui avait atteint les demies de la compétition il y a deux saisons.

La Beaujoire, ce gazon maudit.

