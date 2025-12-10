S’abonner au mag
Jordan Amavi de retour à l’OGC Nice ?

Jordan Amavi de retour à l'OGC Nice ?

Amavi, à la mort.

Sans club depuis la fin de son contrat au Stade brestois cet été, Jordan Amavi a été aperçu à l’entraînement avec le groupe élite de l’OGC Nice d’après RMC Sport. Formé chez les Aiglons, le latéral gauche français y a disputé 60 matchs entre 2013 et 2015, avant d’y revenir sous la forme d’un prêt en 2022 (9 rencontres disputées). Au fil de sa carrière, Amavi est passé par Aston Villa, l’OM, Getafe, avant de passer les deux dernières saisons à Brest.

Nice cherche des renforts

Une semaine après l’échauffourée entre joueurs et supporters, l’OGC Nice n’est pas sorti de la crise, loin de là. Alors que Terem Moffi et Jérémie Boga ont vu leur arrêt de travail être prolongé, le club de la Côte d’Azur a de nouveau perdu sur sa pelouse contre Angers (1-0) dimanche dernier. Une septième défaite consécutive, la quinzième de la saison (plus que tout autre club des cinq grands championnats).

A l’instar de Bouna Sarr au FC Metz, les clubs français en difficulté semblent vouloir miser sur leurs anciens pour se relancer. Une stratégie qui ne pourra pas être appliquée ce jeudi, alors que Nice reçoit Braga en Ligue Europa, pour le compte de la sixième journée, après un zéro pointé dans les cinq premiers matchs. Et dimanche, direction Lens pour affronter le leader de la Ligue 1.

Sympa la semaine.

La VAR a eu tout bon ce week-end en Ligue 1

CDB

