Les ITT de Moffi et Boga prolongées

Ce n’est toujours pas le moment de revenir.

Plus d’une semaine après la soirée brûlante au centre de formation niçois durant laquelle Terem Moffi et Jérémie Boga auraient été pris à partie par des supporters, les deux joueurs ont vu leurs arrêts de travail prolongés de plusieurs jours, d’après les informations de RMC Sport.

Ils ne comptent plus rejouer à Nice

Le Nigérian et l’Ivoirien seront absents face à Braga en Ligue Europa, jeudi, et lors du déplacement à Lens, dimanche, en championnat. Ils ont déjà raté le match de ce week-end contre Angers, avec une nouvelle défaite à la clé, mais un joli clin d’œil de leurs partenaires, tous vêtus d’un maillot en leur honneur.

Il faudra toutefois plus qu’un flocage pour leur redonner envie de jouer au foot, et surtout de représenter le Gym. Selon RMC, ils « ne souhaitent plus évoluer » avec le club azuréen après leur agression – pour laquelle ils accusent des supporters de leur avoir asséné des coups de poing et de pied et d’avoir proféré des insultes parfois racistes. Ils sont pourtant sous contrat jusqu’en 2027.

Le temps sera long d’ici là.

Le cri de guerre trop mignon du SCO

