La commission de discipline ferme des tribunes pour des craquages de fumigènes... à l'extérieur

Ligue 1+ va avoir plus de spectateurs ce mois-ci.

Réunie ce mercredi pour attribuer les suspensions aux mauvais élèves de Ligue 1, la commission de discipline de la LFP a envoyé du lourd. Fautif en tant que dernier défenseur face au Havre, le Lillois Ayyoub Bouaddi s’est vu infliger une suspension ferme pour deux matchs. Il manquera donc les rencontres contre l’OM et Auxerre.

Exclu dans le même cas de figure lors de la victoire de Monaco face au PSG (1-0), Thilo Kehrer a lui été suspendu pour une rencontre, plus une avec sursis. Un peu plus de clémence pour le Nantais Junior Mwanga, suspendu pour une seule rencontre après son expulsion contre l’OL.

Beaucoup de supporters vont rester chez eux

Après la police des terrains, vient celle des tribunes. Comme souvent dans notre belle Ligue 1, l’utilisation irrégulière de fumigènes fait fermer des tribunes : fermeture partielle de Geoffroy-Guichard pour deux rencontres, fermeture partielle du stade de Nancy pour une rencontre plus une avec sursis, fermeture partielle du Roazhon Park de Rennes pour un match avec sursis. Dans les deux derniers cas, cela fait suite à des craquages de fumigènes… à l’extérieur, en parcage.

Comme révélé ce mercredi soir, l’OGC Nice a de son côté vu la Commission de discipline exiger un huis clos total de l’Allianz Riviera pour la rencontre de Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne, suite au comportement de ses supporters lors de la rencontre face à l’OM. La tribune Populaire Sud sera elle fermée pour le match contre Strasbourg, début janvier.

Heureusement, tout va bien à Nice.

