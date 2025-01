Baptiste Santamaria met le cap au sud

Première recrue hivernale pour les Aiglons.

Ce mercredi matin, l’OGC Nice a officialisé l’arrivée de Baptiste Santamaria en provenance de Rennes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, dont le montant reste inconnu. Le milieu de terrain de 29 ans vient renforcer l’entrejeu des Niçois, affaibli par la récente blessure de Pablo Rosario et l’absence de longue date de Morgan Sanson.

Le « loft » rennais se vide

Après Albert Grønbæk ce mardi, c’est un deuxième joueur du « loft » du SRFC qui s’en va. Baptiste Santamaria avait gentiment été invité à faire ses valises par le club breton, laissant derrière lui trois saisons et demie à Rennes et une fin beaucoup moins mémorable que le début. Il aura dû se contenter de onze apparitions depuis le mois d’août, alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, qui ne lui a pas donné plus de cinq minutes de temps de jeu depuis son arrivée.

Santamaria va donc connaître le cinquième club de sa carrière (après Tours, Angers, Fribourg en Allemagne et donc Rennes). Dégoté par l’ancien directeur sportif rennais Florian Maurice, qui « n’a pas hésité une seconde avant de démarrer les discussions », le fan de canassons se dit « prêt », avec des fourmis dans les jambes, comme il l’explique sur le site officiel du Gym.

Amoureux des chevaux, Amoureux du ballon rond, 𝙀𝙩 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙖𝙪 𝙟𝙤𝙪𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙪 𝙂𝙮𝙢. 🦅 pic.twitter.com/WRcT15aJOG — OGC Nice (@ogcnice) January 22, 2025

Passer du 14e au 5e de Ligue 1, ça doit quand même faire du bien.

