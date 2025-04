Roberto De Zerbi après la victoire face à Toulouse : «  Ça a été une semaine pesante pour nous »

La grève, ça fatigue.

Malade ces dernières semaines d’un point de vue sportif et confronté à des remous en interne, l’Olympique de Marseille a regagné en confiance ce dimanche en venant à bout de Toulouse (3-2). Après avoir fait beaucoup parler à la suite de sa colère envers les joueurs après la défaite face à Reims, Roberto De Zerbi est apparu de meilleure humeur en conférence de presse d’après-match. « Je suis satisfait quand l’équipe donne tout. On peut perdre, on peut gagner, on peut faire des erreurs, mais on doit tout donner. Ce soir, j’ai vu de grands joueurs et de grands hommes, comme ce durant tout le reste de la saison, même si on a pu avoir des trous noirs par moments », a déclaré le tacticien italien.

Après le coup de sifflet final, l’ancien coach de Brighton s’est toutefois abstenu de faire un tour d’honneur pour saluer les supporters. « On m’a demandé pourquoi je n’avais pas fait de tour d’honneur. C’est d’abord parce que je suis très fatigué », a expliqué le quadragénaire. Ça a été une semaine pesante, surtout en ce qui me concerne. Et puis, c’était bien de laisser les applaudissements aux joueurs. Je préfère y aller quand on perd. Sinon, c’est trop facile de faire le tour d’honneur quand on gagne. Mais le stade a été un vrai douzième homme ce soir et je l’en remercie. »

Les revoilà reparti dans la course au titre !

