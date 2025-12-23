S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 16es
  • Bayeux-OM

Bayeux-OM : Bein Sports répond aux critiques

FG
Bayeux-OM : Bein Sports répond aux critiques

Why always us ?

Extrêmement critiqué sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la programmation du 16es de Coupe de France entre Bayeux (R1) et l’Olympique de Marseille (L1), prévu au stade Michel d’Ornano le mardi 13 janvier prochain (21h10), le directeur des programmes de Bein Sports Florent Houzot a tenu à réagir dans les colonnes de L’Équipe ce mardi. S’il se défend d’être en charge des calendriers et de l’organisation des rencontres de Coupe de France, dont Bein est le diffuseur, Florent Houzot peine à comprendre « l’acharnement incompréhensible» dont est victime la chaine, au vu de leurs efforts fournis.

Le Trophée des Champions, responsable de tout ce tintouin

«Bein Sports n’est pas responsable de la date du Trophée des champions, pas responsable qu’elle oppose Paris et Marseille. Encore moins responsable de la qualification en 16e de finale du PSG et de l’OM et surtout de faire jouer un club amateur un mardi soir, parce que tous les clubs avaient été prévenus en amont par la Fédération » poursuit-il, renvoyant ainsi la balle à la FFF, responsable de la programmation du match en raison du Trophée des champions opposant le PSG à l’OM le 8 janvier prochain au Koweït. Invité à réagir, Christophe Drouvroy, le directeur des compétitions nationales, s’est dit autant embêté de la tenue du trophée des champions un jeudi que par la polémique touchant Bein Sports, mais assure que tous les clubs concernés avaient été prévenus en amont que les matchs concernant les deux clubs seraient joués en début de semaine.

Donc là un PSG-OM joué au Koweït, ça passe inaperçu ?

La joie du Bayeux FC, qui affrontera l’OM en Coupe de France

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!