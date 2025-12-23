Bayeux-OM : Bein Sports répond aux critiques

Why always us ?

Extrêmement critiqué sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la programmation du 16es de Coupe de France entre Bayeux (R1) et l’Olympique de Marseille (L1), prévu au stade Michel d’Ornano le mardi 13 janvier prochain (21h10), le directeur des programmes de Bein Sports Florent Houzot a tenu à réagir dans les colonnes de L’Équipe ce mardi. S’il se défend d’être en charge des calendriers et de l’organisation des rencontres de Coupe de France, dont Bein est le diffuseur, Florent Houzot peine à comprendre « l’acharnement incompréhensible » dont est victime la chaine, au vu de leurs efforts fournis.

Le Trophée des Champions, responsable de tout ce tintouin

«Bein Sports n’est pas responsable de la date du Trophée des champions, pas responsable qu’elle oppose Paris et Marseille. Encore moins responsable de la qualification en 16e de finale du PSG et de l’OM et surtout de faire jouer un club amateur un mardi soir, parce que tous les clubs avaient été prévenus en amont par la Fédération » poursuit-il, renvoyant ainsi la balle à la FFF, responsable de la programmation du match en raison du Trophée des champions opposant le PSG à l’OM le 8 janvier prochain au Koweït. Invité à réagir, Christophe Drouvroy, le directeur des compétitions nationales, s’est dit autant embêté de la tenue du trophée des champions un jeudi que par la polémique touchant Bein Sports, mais assure que tous les clubs concernés avaient été prévenus en amont que les matchs concernant les deux clubs seraient joués en début de semaine.

Donc là un PSG-OM joué au Koweït, ça passe inaperçu ?

La joie du Bayeux FC, qui affrontera l’OM en Coupe de France