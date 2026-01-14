L'échange sympa entre Pavard et Renaux

La magie de la Coupe de France. Malgré la lourde défaite infligée à Bayeux par les Marseillais (0-9), l’ensemble de la rencontre a été marquée par un esprit de camaraderie entre les deux clubs. Un respect mutuel illustré par Benjamin Pavard et Benjamin Renaux au micro de BeINsports à l’issue de la rencontre.

[📺LIVE] 🏆⚽️ #CoupeDeFrance 🎙️ Le beau moment avec Benjamin Pavard (@OM_Officiel) et Benjamin Renaux (@Bayeux_FC) sont avec nous ! pic.twitter.com/UUUUo4abGn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 13, 2026

Des Bayeusains à la fibre olympienne

Plusieurs joueurs du Bayeux FC ainsi que le Community Manager du club n’ont jamais caché leur amour pour leur adversaire du jour. Benjamin Renaux l’a d’ailleurs rappelé au micro du diffuseur qu’il s’agissait : « d’un rêve de gosse en tant que supporter marseillais ». Renaux qui est, pour le moment, le meilleur buteur de cette édition 2025-2026 de la Coupe de France avec neuf réalisations. Pavard de son côté a tenu à renouveler ses félicitations au club pour son parcours.

En revanche pour la première fois depuis la saison 1990-1991, il n’y aura aucun club amateur en huitième de finale.

L’Olympique de Marseille cartonne Bayeux