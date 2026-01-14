S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 16es
  • Bayeux-Marseille (0-9)

L'échange sympa entre Pavard et Renaux

LB
L'échange sympa entre Pavard et Renaux

La magie de la Coupe de France. Malgré la lourde défaite infligée à Bayeux par les Marseillais (0-9), l’ensemble de la rencontre a été marquée par un esprit de camaraderie entre les deux clubs. Un respect mutuel illustré par Benjamin Pavard et Benjamin Renaux au micro de BeINsports à l’issue de la rencontre.

Des Bayeusains à la fibre olympienne

Plusieurs joueurs du Bayeux FC ainsi que le Community Manager du club n’ont jamais caché leur amour pour leur adversaire du jour. Benjamin Renaux l’a d’ailleurs rappelé au micro du diffuseur qu’il s’agissait : « d’un rêve de gosse en tant que supporter marseillais ». Renaux qui est, pour le moment, le meilleur buteur de cette édition 2025-2026 de la Coupe de France avec neuf réalisations. Pavard de son côté a tenu à renouveler ses félicitations au club pour son parcours.

En revanche pour la première fois depuis la saison 1990-1991, il n’y aura aucun club amateur en huitième de finale.

L’Olympique de Marseille cartonne Bayeux

LB

À lire aussi
09
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
  • Coupe de France
  • 16es
  • Bayeux-OM
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

09
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!